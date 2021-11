FLN: la révision du Code communal est impérative

Intervenant à, partir de Aïn Defla, le SG du parti du Front de Libération nationale, Abou El Fadl Baâdji, a précisé qu' «il est absolument nécessaire que la commune s'acquitte de sa mission en tant qu'outil participatif et créateur de la richesse, mais cet état de fait ne peut avoir lieu sans la révision du Code la régissant, elle et la wilaya, ainsi que l'élargissement des prérogatives des élus locaux». Relevant que «des citoyens, voire des élus, ont encore une vision obsolète des choses, vivant dans un carcan duquel il est impératif de sortir si l'on veut que la commune devienne véritablement un élément producteur».

El Moustakbel: il faut réconcilier tous les Algériens

De Sétif, le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a appelé à «faire preuve d'intelligence pour s'orienter vers une réelle relance dans les domaines économique, politique et social. L'Algérie a besoin de tourner la page de 20 ans de crise et de gestion anarchique». Il a également mis l'accent sur la nécessité de «réconcilier tous les Algériens, s'éloigner des règlements de comptes, serrer les rangs et bâtir une Algérie forte grâce à la cohésion du peuple.La sortie de crise et le lancement de l'édification de la nouvelle Algérie ne peuvent s'opérer sans l'entente de tous les Algériens autour des objectifs recherchés, de la voie à suivre et des moyens à mobiliser pour y parvenir».

MSP: en quête d'une forte présence

S'exprimant à partir de Annaba, le président du Mouvement de la société pour la paix, Abderrezak Makri, est revenu sur le fait que « la commune et la wilaya demeurent le principal maillon de la dynamique du développement global». Il a, par ailleurs, insisté sur une «large représentativité de sa formation politique dans les Assemblées populaires locales pour leur permettre de concrétiser des programmes porteurs d'un réel développement local».

El Islah: une opportunité pour corriger les dysfonctionnements

Le président par intérim du Mouvement El Islah, Fayçal Boussedraya, a tenu à affirmer depuis Sétif, que «les élections des Assemblées communales et de wilayas du 27 novembre courant constituent une opportunité pour corriger les divers dysfonctionnements. La participation de son parti aux prochaines élections locales est la confirmation que le mouvement El Islah ne boude aucun rendez-vous visant l'édification du pays et la consolidation des institutions de l'Etat».

Sawt Echaâb: l'Algérie a besoin de tous ses enfants

Le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani, a affirmé, vendredi à Oran, que «l'Algérie avait besoin de tous ses enfants sans exception et que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice». Il insistera sur «la nécessité de renoncer à la gestion classique des collectivités locales, en optant pour des modes de gestion modernes au diapason des dernières avancées technologiques».

FFS: «Barrons la route aux semeurs de discorde»

Depuis Beni Ourtilane, le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a appelé à « l'impératif d'offrir l'opportunité à toutes les énergies et les compétences pour l'édification de l'Algérie nouvelle et de barrer la route aux semeurs de discorde entre les enfants du peuple.

Nous sommes tenus aujourd'hui, en tant que partis, d'offrir l'opportunité aux Algériens afin de participer aux processus de prise de décisions. Notamment les jeunes compétences avérées dans tous les domaines qui souhaitent participer à l'édification de l'Algérie d'aujourd'hui et de demain».