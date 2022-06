Les portes de l'immense quartier de la Garde républicaine à Alger sont ouvertes aux parents d'enfants à besoins spécifiques, trop souvent seuls et sans repères face aux troubles du développement de leurs protégés. Il leur suffit de faire des demandes au Haut Commandement de l'ANP et à la Garde républicaine, pour pouvoir bénéficier d'un programme spécialisé dédié aux enfants aux besoins spécifiques. Cette promesse blindée et porteuse de beaucoup d'espoir et de soulagement a été faite, hier, par la chef de service santé de la Garde républicaine, le colonel Amel Moumen.

Dans une déclaration faite à L'Expression, en marge des portes ouvertes organisées au profit des enfants aux besoins spécifiques, à l'occasion de la célébration de leur journée, le colonel nous a affirmé, que le service qu'elle dirige «traite une moyenne de 60 à 80 enfants handicapés annuellement».

Cette haute gradée de l'ANP, médecin de formation, est à la tête d'une équipe de médecins, de vétérinaires et de psychologues lesquels sont mobilisés à traiter les enfants handicapés, par l'équithérapie. «Le contact avec les chevaux est très important pour l'équilibre psychologiquee des enfants handicapés, l'efficacité de cette thérapie (l'équithérapie) a été scientifiquement approuvée,» nous a-t-elle davantage expliqué. Joignant l'acte à la parole, le colonel Moumen, a accompagné en toute modestie un groupe de plus d'une centaine d'enfants aux besoins spécifiques vers l'univers de la Garde républicaine. Un tour à poney et à cheval a été offert aux chérubins.

Ces derniers étaient accompagnés de leurs parents, aux côtés de six associations en lien avec le monde de l'enfance, issus des wilayas d'Alger, Chlef et Tizi Ouzou. Le programme de l'activité d'hier a, en effet, comporté l'organisation de plusieurs ateliers, à savoir les'ateliers de coloration, de montée à cheval, de poney et de l'équithérapie. Les présents ont assisté à l'interprétation de partitions musicales du patrimoine national, aux exhibitions de cavaliers et autres jeux équestres menés par les unités de la Garde républicaine. Au terme de cette journée, un déjeuner et une séance de remise des prix et de cadeaux pour les enfants a été organisée en présence du général-major, inspecteur de la Garde républicaine, Toufik Benchadi, et du chef du service de communication du Commandement de la Garde républicaine, le colonel Lamine Gharbi.

Approchés sur place, Akram Meriem et Nadjiba, des enfants aux besoins spécifiques, honorés hier, se sont dit heureux et reconnaissants quant à ce geste qui restera toujours gravé dans leurs esprits. Ils ont tenu également a exprimet leurs remerciements aux commandements de l'ANP et de la Garde républicaine pour cette louable initiative. Une opportunité de consolider la solidarité et la cohésion entre l'armée et le peuple.