La wilaya, en collaboration avec ses partenaires, a lancé une louable initiative qui n'a de valeur que d'organiser une rentrée scolaire dans les meilleures conditions. Entre autres initiatives prises par les pouvoirs publics dans la cadre de la préparation de la rentrée scolaire, il y a cette campagne de nettoyage des écoles primaires en vigueur dans toutes les communes depuis le vendredi. La wilaya prend les devants. Après avoir installée une commission mixte à cet effet, les autorités de la wilaya, en collaboration avec les Assemblées locales, ont entrepris une véritable campagne de nettoyage des écoles primaires à travers toute la wilaya. Permettre aux enfants de retrouver leur école dans toutes ses couleurs, c'est le souci partagé par de nombreuses parties prenantes depuis vendredi dernier dans une opération première du genre qui s'étalera jusqu'à la veille de la rentrée scolaire, soit le mardi soir.

Cette opération s'inscrit dans la cadre de la campagne nationale de nettoyage des établissements scolaires en prévision de la rentrée scolaire, dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, vendredi à Alger.

Les rentrées scolaires se suivent, mais ne se ressemblent pas à Béjaïa. Plus particulièrement cette année, qui s'est singularisée par une démarche commune, qui n'a de valeur que d'éliminer les insuffisances qui suscitent généralement la colère autant des enseignants que des parents d'élèves Devant la lenteur des régies communales qui ont toujours pris du retard dans la mise à disposition des entablements dans de bonnes conditions, la wilaya et les municipalités ont jugé utile de passer à l'acte. Le secteur de l'hygiène, de l'environnement, les associations, aux- quels se sont joints les parents d'élèves préparent un environnement sain pour les enfants scolarisés. La dératisation,le le chaulage, le désherbage, la peinture,font que les écoles primaires subissent un véritable lifting....

Par endroit, les enfants prennent part à l'opération dans un élan solidaire et surtout enthousiaste. Eux qui ont passé de longues vacances, paraissent très heureux de renouer avec les bancs des salles de classe. Après plus de deux années avec un système d'organisation spéciale en raison de la crise sanitaire, les écoliers vont retrouver leurs établissements non seulement dans un état propre, mais également de l'ancienne organisation d'avant-Covid. Et pour ne laisser aucune trace de cette période, c'est le branle-bas de combat à Béjaïa comme partout ailleurs au niveau du territoire national.

Placée sous le thème «Rentrée scolaire dans un environnement propre», cette campagne lancée à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la propreté, vise à assurer un environnement sain et propre aux élèves, avait déclaré le wali, vendredi dernier, appelant par la même occasion les élèves, les parents et tous les acteurs dans ce domaine à sensibiliser davantage à l'importance de la préservation de la durabilité environnementale.