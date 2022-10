C'est pour dénoncer cette situation critique, qui prend de l'ampleur, que les directeurs des écoles primaires ont opté pour un sit-in dans une école primaire à Tifra. À l'appel du Snadep (Syndicat national des directeurs des écoles primaires) de la circonscription de la daïra de Sidi Aich, un rassemblement des directeurs d'écoles a eu lieu, hier, à l'entrée de l'école primaire «Assam» relevant de la commune de Tifra, en guise de solidarité envers un de leurs collègues victime d'insultes et de menaces de la part d'un parent d'élève. Les faits remontent à la journée du dimanche lorsque le directeur avait appelé une enseignante qui était en discussion avec une parente pour la levée du drapeau national. L'époux de la parente d'élève, qui n'était pas loin de la scène, a été pris de colère. Il a alors profité de l'occasion pour proférer des insultes et menaces à l'encontre du directeur. Une plainte a été alors déposée auprès du tribunal de Sidi Aich. Le chef d'établissement a saisi, au-delà de la tutelle, son syndicat dont il est adhérent. Plusieurs directeurs ont pris part à ce rassemblement, notamment ceux des communes avoisinantes. Présent sur les lieux, le maire de la commune de Tifra a condamné fermement cet acte qu'il a jugé de «préhistorique».

Il y a lieu de rappeler qu'un autre acte de violence a été signalé à l'est de la wilaya, précisément à l'école Yaâkoubi Salah de la commune de Souk El Tenine.

Un parent a saccagé la porte du bureau de la directrice. Des actes qui illustrent la dégradation de la situation dans les écoles primaires où tout manque, cantines, transport. Autant d'insuffisances qui ne dépendent pas des directeurs des écoles primaires.

En fait, l'école ne souffre pas seulement de violence. mais d'un manque de moyens matériels et humains. Les communes qui devraient assurer cette mission conformément à la réglementation, se désengagent.

Plusieurs APC n'assurent même pas le minimum, à savoir l'affectation d'agents d'entretien, le personnel nécessaire pour le fonctionnement des cantines, comme le stipule l'article 15 du décret 18-03.

«Le statut d'école communale doit être revu car il a montré ses limites. Je pense qu'il est d'abord sociologique car nous avons constaté que les communes, même pauvres, accordent un intérêt particulier pour le secteur de l'éducation tout en assurant et honorant leurs missions» nous indique un membre du bureau de wilaya du Snadep.

«Le rattachement de l'école primaire au ministère de l'Education nationale est plus que nécessaire», conclut-il.

Pour évaluer la rentrée scolaire et débattre des difficultés rencontrées, le Snadep organisera un conseil de wilaya élargi à tous les adhérents le 30 octobre2022. Il sera aussi question de débattre des actions à mener pour mettre fin à tous les dysfonctionnements qui entravent le bon fonctionnement de nos écoles.