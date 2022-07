La dégradation de l'hygiène dans la commune de Béjaïa, que nous avons rapportée sur ces mêmes colonnes il y a deux jours, a fait l'objet d'une réunion au sommet de la wilaya de Béjaïa. Le wali a convoqué le directeur de l'environnement, le chef de la daïra de Béjaïa, l'inspecteur général, le président de l'Assemblée populaire communale et le secrétaire général de la commune de Béjaia et le président de la commission hygiène pour examiner la situation hygiénique de la commune et la situation de la collecte des ordures ménagères. Selon le communiqué de la wilaya, le chef de l'exécutif «a exprimé son mécontentement face à la situation dégradée de la commune de Béjaïa, notamment au niveau de la propreté des abords» et «s'est interrogé sur la propagation des salissures à différents endroits», rappelant au passage «la plus haute importance qu'il attache à la santé du citoyen et à la salubrité de l'environnement au niveau de toutes les communes de la wilaya». Selon toujours le même communiqué, le wali a ordonné à tous les responsables concernés «de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour améliorer la situation d'hygiène publique et la collecte des déchets, à tout moment et en toute occasion». Des instructions ont été également données pour «un traitement urgent et efficace de tous les cas d'insalubrité de l'environnement au niveau de la commune de Béjaïa, fixant un plan d'action urgent pour un traitement efficace de tous les points noirs, en sus de mettre en place un plan d'action exceptionnel pour nettoyer les rues».

Des mesures salutaires en somme qui demeurent insuffisantes pour éradiquer l'ensemble des points noirs et assurer une collecte régulière et efficace des ordures ménagères dans la ville de Béjaïa. Et pour cause!

Le communiqué ne fait nullement allusion aux grands projets pourtant inscrits et en mesure de réguler définitivement la situation. C'est le cas de la réalisation d'un complexe de traitement et de recyclage des déchets ménagers, qui a fait l'objet d'une réunion au sommet en mai 2019. Le bureau d'études GAB avait été invité à présenter une étude pour la réalisation d'un complexe de traitement et de recyclage des déchets ménagers à même de régler ce problème épineux au niveau de la wilaya et de permettre d'éradiquer les décharges sauvages qui polluent l'atmosphère.

«L'investisseur privé avait bénéficié d'une parcelle de terrain au niveau de la zone industrielle El Kseur- Fenaia-Ilematen pour concrétiser son projet dont le suivi et l'accompagnement devaientt être assurés par l'entreprise Vauche spécialisée dans la conception et la fabrication d'usines de tri,de traitement et de vaporisation de déchets», indiquait à l'époque un communiqué de la wilaya de Béjaïa. Aucune allusion non plus à l'Etablissement public à caractère industriel et commercial, qui devait se charger de la collecte des déchets ménagers et de la protection de l'environnement, dans la commune de Béjaïa. Bien qu'annoncé comme imminent en juin 2020, cet établissement rencontre, apparemment, des difficultés dont la nature n'est pas révélée à ce jour. L'entité qui porte le statut d'Epic Béjaïa Provert, à la place de Bougie-Net, dénomination initiale de ce projet d'envergure de la wilaya, a été compromise durant au moins 5 ans de gestation et d'écueils administratifs et réglementaires.

Le communiqué de la wilaya ne fait pas également mention de la concrétisation de la création de cet établissement, qui avait fait l'objet d'un arrêté communal, signé à la fin du mois de mai 2020. Il avait été alors suivi d'un appel à candidature, lancé, une semaine après, par l'APC, pour le recrutement d'un directeur. Ce même établissement public avait été doté d'une enveloppe financière de l'ordre de 380 millions de dinars pour assurer son lancement avec l'entame de son activité les jours suivants. Sur le plan de la logistique, la commune de Béjaïa, qui avait acquis, en 2018, un parc roulant composé de 20 camions à bennes-tasseuses et trois camions-citernes, envisageait de renforcer ce même parc par l'acquisition de 40 autres camions, ainsi que le recrutement, par la voie de l'Anem, de 200 balayeurs, en plus de l'acquisition de balayeuses mécaniques. Une résiliation surprenante du contrat d'acquisition avec une entreprise privée est survenue et le matériel roulant acquis a été renvoyé au fournisseur. Encore des embûches pour un projet pourtant porteur, tant sur le plan de la création de la richesse que de l'emploi et sur celui de l'environnement dont la dégradation ne cesse de prendre de l'ampleur. Hélas, le rêve a été de courte durée. Depuis, ce projet a été jeté aux oubliettes. Aucune raison n'est avancée pour expliquer ce chaos qui reste des plus préjudiciables à la santé publique.