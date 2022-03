La direction de distribution de Sonelgaz au niveau de la nouvelle-ville Ali Mendjeli, continue de comptabiliser les agressions contre ses installations et les préoccupations des clients. Selon un récent bilan établi par cette même société, on compte un total de 1737 constats de préjudice et d'inquiétudes portés à l'entreprise suite à des signalements des abonnées depuis le début de l'année en cours au 22 mars. Les préoccupations dénoncées par les clients à travers le territoire de compétence. En effet, les services de l'entreprise ont effectué 413 interventions concernant le réseau gaz, dont 15 incidents d'infiltration avec 2 cas d'intoxication au monoxyde de carbone. À ce sujet on souligne que la première intoxication a eu lieu le 19 mars 2022 au niveau de l'UV N°16 à Ali Mendjeli, faisant 4 victimes, alors que la seconde a été enregistrée durant la même journée à la cité 1650 Logements (Aîn Smara), où une personne a été secourue. Les communiqués de la Protection civile font foi d'ailleurs. D'autre part, les équipes de la direction sont intervenues pour réparer des dommages provoqués par 22 agressions sur les conduites et les raccordements au gaz au niveau des communes d'Aïn Smara, Khroub, Ouled Rahmoune et Aïn Abid, avant de rétablir l'approvisionnement des habitants en un temps record, selon la direction. Par ailleurs et concernant les interventions du service de l'électricité, «la Sonelgaz a procédé à 1160 interventions entre réparations de pannes et rétablissement de l'approvisionnement en énergie électrique, ainsi que le traitement des perturbations dans la distribution de l'électricité à cause des intempéries et des vents violents». Le directeur de la distribution atteste que «s'agissant des relations commerciales, l'entreprise a pris en charge 164 réclamations, dont l'installation de compteurs de gaz et de l'électricité, qui ont nécessité la mobilisation de quatre équipes d'intervention et de permanence». Il soutient également que «les services de l'électricité et du gaz sont mobilisés à fond pour répondre et satisfaire les attentes du citoyen, surtout à la veille du mois du Ramadhan».