Du kif aux psychotropes, la commercialisation des stupéfiants a pris de l'envolée en ce mois de Ramadhan à telle enseigne que la situation connaît des allures phénoménales. Un peu partout dans plusieurs wilayas de l'Ouest, la détention, la commercialisation et la consommation de la drogue prend des ascensions inouies durant ce mois sacré.

Les éléments du groupement de la gendarmerie de la wilaya de Chlef, ayant opéré un barrage de contrôle au niveau d'Oued Fodda, viennent d'arrêter trois individus en possession de 900 comprimés psychotropes dissimulés dans un camion. Après l'achèvement des formalités administratives, les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires. À Aïn Témouchent, les services de police de la wilaya ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans la commercialisation de drogues et de psychotropes et ont saisi une quantité de 34.000 comprimés de psychotropes et arrêté trois personnes, dont un pharmacien, a-t-on appris, jeudi, de la sûreté de wilaya. L'opération a été effectuée par la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants, relevant du service de wilaya de la police judiciaire, suite à l'exploitation d'informations indiquant que «l'une des pharmacies de la ville d'Aïn-Temouchent fournissait illicitement des comprimés de psychotropes à des dealers qu'ils revendaient dans les milieux des jeunes», a souligné la cellule de communication et des relations publiques. «La surveillance de la pharmacie en question a permis d'apercevoir un individu qui en sortait, en possession de deux sacs en plastique et se dirigeant vers une voiture, indique la même source, ajoutant que les services de police ont tenté d'arrêter le suspect, mais ce dernier a refusé d'obtempérer, tout en tentant de se débarrasser des deux sacs, dans lesquels les policiers ont découvert 2.400 comprimés de psychotropes. Après autorisation du procureur de la République du tribunal d'Aïn Témouchent, la pharmacie a été perquisitionnée et les policiers y ont découvert le reste des comprimés, totalisant ainsi 34.000 comprimés de psychotropes, ainsi que 157 flacons contenant un psychotrope liquide, acquis sans facture. Trois personnes ont été arrêtées à l'issue de cette affaire, dont un pharmacien, selon la même source, ajoutant que les trois suspects ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République du tribunal d'Ain-Temouchent. En fin de semaine, le tribunal de première instance a condamné un adulte à une peine de 10 années de prison ferme, ce dernier a été poursuivi pour des chefs d'inculpations liés au trafic de drogue.