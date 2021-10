Unifié et en trois trimestres! Le ministère de l'Education nationale vient de rendre son verdict à propos des compositions pour les trois cycles de l'enseignement (primaire, moyen et secondaire) de l'année scolaire 2021-2022.

Ainsi, le département de Abdelhakim Belabed a décidé un retour à la normale pour le déroulement de l'année, c'est-à-dire des trimestres au lieu des semestres, comme cela était le cas durant ces deux dernières années, à cause de la pandémie de Covid-19.

Les compostions se dérouleront donc en trois étapes. Pour le cycle primaire, celles du premier trimestre sont fixées du 30 novembre au 9 décembre, tandis que celles du deuxième trimestre auront lieu du 1er au 10 mars 2022. Pour ce qui est du troisième trimestre, il est prévu qu'elles débutent le 22 mai 2022. En ce qui concerne le cycle moyen, les compositions du premier trimestre auront lieu du 28 novembre au 2 décembre, celles du deuxième auront lieu du 27 février au

3 mars 2022, tandis que celles du troisième débuteront en même temps que celles du primaire, le 22 mai 2022. Le même calendrier que celui des collèges a été adopté pour les lycées.

Le ministère de l'Education nationale a aussi prévu des cours de rattrapage pour les élèves en difficulté. Pour le cycle primaire et le lycée, ils sont programmés les 19 et 20 juin alors qu'ils se dérouleront les 27 et 28 juin pour le cycle moyen. L'autre décision importante prise par la tutelle, concerne les devoirs surveillés. Un calendrier national a également été mis en place, afin d'unifier les dates de ces «évaluations», qui prennent la forme de «mini- compositions».

Les jeunes écoliers sont exemptés de ces devoirs surveillés, ce qui n'est pas le cas des collégiens. Ils seront, par contre, soumis à un devoir surveillé par matière, chaque trimestre.

Les dates de leur déroulement ont été fixées comme suit: du 24 octobre au 4 novembre pour le premier trimestre du 23 janvier au 3 février pour le second et du 17 avril au 28 avril pour le troisième.

Néanmoins, leur évaluation ne se fera pas que par les «compos» et les devoirs. Elle passe par l'évaluation continue des élèves, ainsi que leur apprentissage à l'intérieur et à l'extérieur du CEM. La discipline et la rigueur seront également notées. De même pour les lycéens, qui seront soumis au même régime, avec des devoirs surveillés prévus aux mêmes dates que ceux des collégiens. Ils auront aussi droit à un contrôle continu. Seule différence, ils seront notés sur des travaux pratiques dans les matières scientifiques expérimentales: sciences physiques, sciences naturelles, vie et technologie, ainsi que l'évaluation de l'expression orale des langues.

Enfin, il est à souligner, que ce soit pour les compostions ou les devoirs surveillés, il a été décidé d'unifier les sujets dans toutes les matières d'enseignement pour le même niveau dans le même établissement. «Cela dans le souci d'assurer une équité et une égalité des chances entre tous les élèves», conclut le ministère de l'Education nationale.