Les services de l'agriculture viennent d'appeler les producteurs d'huile d'olive de Kabylie à se regrouper dans des coopératives, afin de pouvoir aller rapidement vers l'export. L'initiative est, en effet, novatrice et à même d'impulser une nouvelle dynamique à la filière, qui reste encore prisonnière d'une gestion déconnectée de la réalité du terrain au niveau national comme à l'international. De l'avis de certains producteurs interrogés sur la question, l'idée est très intéressante. Un écho favorable est déjà à prévoir dans les jours qui viennent, d'autant plus que l'appel coïncide avec la saison de la récolte qui tire à sa fin. Toutefois, cette idée ne peut, selon des connaisseurs, produire l'effet escompté sans un défrichement du terrain. Interrogé, un producteur qui a vivement salué les initiateurs de ce concept n'a toutefois pas manqué de rappeler aux services concernés que les coopératives ne réussissent pas, à cause d'une multitude de problèmes qui freinent leur avancée sur le terrain. En effet, ce dernier note que des expériences dans ce domaine et surtout dans celui de l'artisanat ont échoué à cause de ces difficultés qui restent encore en vigueur. À ce sujet, notre interlocuteur dira, d'ailleurs, que des coopératives sont nées auparavant, mais elles n'ont, hélas, pas survécu aux aléas. L'un de ces grands problèmes se trouve, explique-t-il, au niveau de la fiscalité. En effet, un artisan qui a été parmi un groupe ayant tenté de créer une coopérative, nous raconte les péripéties d'une initiative mort-née. «Nous avons, en effet procédé à la création de la coopérative mais de nombreux problèmes nous ont empêchés d'aller au bout. L'un des plus importants obstacles qui nous a d'ailleurs contraints à cesser notre activité, est la fiscalité imposée aux coopératives. Un problème qui reste, hélas, posé jusqu'à présent et qui empêchera encore ces organisations de fonctionner à l'avenir, si l'Etat ne change pas le cadre juridique de sa fiscalité». Poussant plus loin, notre interlocuteur expliquera que les membres de la coopérative, qui sont déjà fiscalisés en tant qu'artisans, se retrouvent encore sous l'effet de l'imposition fiscale, dans le cadre de la coopérative. Ce qui fait qu'il est doublement fiscalisé». Aussi, les coopératives auxquelles appellent les initiateurs au niveau de la filière oléicole devraient penser à oeuvrer en collaboration avec les acteurs concernés, pour lever cet obstacle majeur, avant de créer des coopératives qui buteront inéluctablement sur le même obstacle. Pour le même, ces derniers font aussi face à la difficulté d'écouler leur produit sur les marchés légaux, à cause des difficultés relatives aux normes de commercialisation en vigueur à l'international, mais qui ne prennent pas en compte les spécificités de notre huile locale.