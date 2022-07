Le caporal contractuel Samir Sellaoui est tombé en martyr au champ d'honneur mardi lors d'une opération de ratissage, toujours en cours, dans la commune d'El Maïne à Aïn Defla, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). En cette douloureuse circonstance, le président de la République Abdelmadjid Tebboune et le général d'armée, chef d'état-major de ll'ANP, Saïd Chanegriha,, ont présenté «leurs sincères condoléances et leur profonde compassion à la famille et aux proches du défunt priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis et prêter force et courage à la famille et aux proches du chahid».