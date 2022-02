Avec des réductions alléchantes, les commerçants dans la wilaya d'Annaba amorcent la saison des soldes, tout en narguant le ministre du Commerce, Kamel Rezig. C'est ainsi que peut être traduit le comportement des commerçants de Ananba, habitués aux soldes. Dans l'indifférence la plus totale, ces commerçants ont affiché sur les devantures de leurs commerces le début des soldes avec des offres attractives. Il s'agit, notamment, des magasins de vente de vêtements et de chaussures, tous sexes confondus, avons-nous constaté dans plusieurs magasins, à Annaba. Idem pour certains commerces de vente de vaisselle et de tissu. La décision d'annuler les soldes de l'hiver, cette année, émise par le ministre du Commerce, en raison de la forte propagation de la pandémie de coronavirus, n'a pas eu l'écho escompté chez la majorité des commerçants, à Annaba. Au-delà de ce comportement irresponsable, ces mercantis font fi de la santé publique, ont estimé bon nombre de citoyens. Ces derniers sont intrigués par l'absence des services de la direction du commerce, restés inactifs. Le défaut de rigueur dans l'application des lois de la République semble avoir donné des ailes à cette vente au rabais, de la manière la plus ordinaire, pourtant interdite. Outre cette infraction flagrante à la décision du ministre du Commerce Kamel Rezig, l'anarchie règne en maître des lieux, du fait que les règles de prévention contre la Covid-19 sont absentes. Il suffit de faire une virée dans les différents magasins où les soldes battent leur plein, pour constater, l'absence des mesures de protection contre la contamination.

En termes de désolation, ce sont les bousculades dans les magasins où le protocole sanitaire est foulé au pied tant par les commerçants que par les clients. Situation, convient-il de le souligner, à l'origine de la flambée des cas de contamination de Covid-19, le Omicron surtout. En somme, quand le mercantilisme prend le dessus, la vie humaine ne vaut pas grand-chose pour des commerçants dépourvus de valeurs humaine, sociale et citoyenne. Pour rappel, Kamel Rezig, ministre du Commerce a, dans un communiqué rendu public le 26 janvier dernier, annoncé le report sine die des soldes d'hiver 2022.

La décision du commis de l'Etat est fondée sur la quatrième vague de coronavirus due au variant Omicron qui frappe de plein fouet le pays. Même si la décision du ministre est jugée radicale par certains, elle se présente, pour d'autres, comme étant la mesure idoine pour endiguer la propagation du variant Omicron.