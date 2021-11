Sur un rythme timide reflétant le début de l'opération de vote dans la wilaya de Tipaza, l'engouement des citoyens, répond aux habitudes de ces rendez-vous électoraux, où la matinée se déroule dans le calme, avant de voir un afflux nettement plus important en début d'après- midi. À ce titre, depuis l'ouverture des centres de vote, le taux de participation s'est stabilisé aux alentours de 10h du matin à 3,19% pour les Assemblées populaires communales, et 2,98% pour l'Assemblée de wilayas. Il y a lieu de signaler, toutefois, que l'opération se déroule dans les meilleures conditions, en un respect total du protocole sanitaire, c'est ce que nous a confirmé, Abdelkader Chibout, le chef de centre de l'école Benothmane au chef-lieu de la wilaya, indiquant que «le taux de participation était à 4, 91% aux environs de 11h, pour un nombre d'inscrits de 4 276, pour 9 bureaux entre P/AC et APW. L'opération se déroule normalement sans dépassements, nous sommes dotés de tous les moyens pour le respect du protocole sanitaire et nous remarquons progressivement plus d'affluence à partir de 13h, notamment pour les femmes.»

De son côté, le chef de centre de l'école Boucetta, Sofiane Benchama nous renseigne sur une hausse du taux de participation, précisant que «le taux de participation était de 18,80% pour les APC et 18,23% pour les APW, à 13h, pour un taux de 7% aux environs de 10h, et ce pour 4 996 inscrits, sur 11 bureaux. Dans le cadre du respect du protocole sanitaire nous avons eu, dès l'ouverture du centre, deux visites, celle du DSP de la wilaya et celle d'une équipe d'infirmiers. Nous sommes dans l'attente de l'engouement de l'après-midi, qui sera certainement plus important».

De leur côté les citoyens étaient, dès la matinée, en effervescence du rendez- vous, à l'image de Amine, un jeune électeur de la ville de Tipaza, qui tout en nous montrant l'extrémité bleue de son doigt, nous livre: «Oui j'ai voté car j'ai espoir que cette fois, nous sommes proches du changement et en plus je suis rassuré sur l'usage de ma voix, à travers les nouveaux mécanismes de vote, où nous avons la liberté de voter pour la personne de notre choix.

Cela ne ressemble pas aux élections du passé, où le vote ne reflétait pas vraiment la volonté du citoyen, et où les élus disparaissaient après les élections et n'apparaissaient qu'à l'approche des prochaines. Nous avons le sentiment que ces élections locales vont être le début d'une nouvelle ère, où les APC et les APW seront réellement au service du citoyen et du développement local.» Moins convaincu sur l'amélioration de la gestion des collectivités locales, Brahim, un père de famille rencontré dans un centre de vote, dans la commune de Cherchell, nous dit: «Je vais voter pour ne pas laisser le champ libre aux magouilleurs. Il faut du temps pour changer la réalité du terrain, et pour sortir des pratiques qui ont sévi durant des décennies, mais, il est vrai qu'il y a un début de changement dans les lois, j'espère qu'avec une forte participation, cela se répercutera sur les pratiques et les résultats». Alors que de la commune de Nador, une dame d'un certain gage, nous livre: «Le vote est un devoir pour tous les citoyens. Il faut soutenir note pays dans cette période difficile et aspirer au meilleur. Je vais voter en toute conviction que l'Algérie est sur le point de passer un cap important, qui lui permettra de rassembler tous ses enfants». Par ailleurs, dans la même commune, Belkacem, un commerçant,n ‘ a eu aucun mal à nous faire part de son impression, il nous déclare: «Je n'y crois pas, et c'est pour cela que je ne vais pas voter. Cela fait des années que nous votons, mais rien n'a changé. nous souffrons toujours des mêmes problèmes logement, emploi, détérioration du pouvoir d'achat et en plus, aucune perspectives d'avenir pour nos jeunes.»

Il est à signaler que le corps électoral pour la wilaya de Tipaza est estimé à 445 822, soit 235 106 hommes, 120 716 femmes, répartis entre 204 centres de vote, et 1 093 bureaux, pour 92 listes électorales pour les APC et 7 listes pour les APW.