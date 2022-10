Parmi les dossiers traités lors de la dernière session de l'Assemblée populaire de wilaya d'Annaba, l'évaluation de la rentrée universitaire. Le volet des oeuvres universitaires de l'UBM d' Annaba s'est taillé la part du lion. Souvent soulevée par les étudiants, la dégradation des conditions de vie dans les résidences universitaires, a suscité, récemment, la réaction des organisations étudiantes à Annaba. La dernière remonte au début d'octobre courant. Une guerre de communiqués qui a relevé des «dysfonctionnements» et autres lacunes dans les cités universitaires d'El Bouni 1 et 2. Parmi les problèmes soulevés et transmis à la tutelle et au directeur général de l'Office national des oeuvres universitaires, dans un rapport, le transport, la qualité des repas servis au sein des restos U, l'absence de réseaux internet et Wifi entre autres. Des problèmes qui se sont invités à la dernière session de l'APW lors de laquelle la direction des oeuvres universitaires s'est défendue en rappelant ses prérogatives en matière de gestion. Dans un rapport détaillé, la responsable des oeuvres universitaires Centre a relevé que l'inspection de la commission ministérielle dépêchée pour s'enquérir de la situation dans les différentes cités universitaires, n'a fait aucune remarque ni émis des réserves. Les membres de la commission ont tous constaté, de visu, entre autres la qualité des repas de midi et du soir. Ils se sont même entretenus avec les étudiants. Bien qu'ayant qualifié de réussite la rentrée universitaire, la responsable a néanmoins souligné quelques soucis d'hébergement. Un problème aussitôt résolu avec la sortie, le 17 octobre en cours, d'une promotion de plus de

700 étudiants en médecine. Leurs chambres ont été affectées aux nouveaux étudiants, a fait savoir l'oratrice. Plusieurs autres points ont été analysés par la responsable qui ne s'est pas empêchée de remettre les pendules à l'heure, notamment en matière de transport. Selon son argumentation, le transport est réservé aux étudiants habitant hors wilaya et aux résidents des cités universitaires. En somme, les étudiants de la wilaya d'Annaba en sont exclus, sous prétexte que les bus de transport des étudiants résidents ne peut en aucun cas faire la navette entre les quartiers de la ville pour effectuer le ramassage des étudiants. Une décision prise en application du plan de transport décidé par le ministère de l'Enseignement supérieur, dont l'instruction insiste sur le fait que le transport soit assuré uniquement pour les étudiants résidant dans les cités universitaires. Une question de gestion. Avec un budget de trois millions de dinars, dont près d'un million est affecté au ramassage des ordures, la direction locale a, néanmoins, procédé à l'entretien de plusieurs cités universitaires, a-t-on estimé. S'agissant de l'absence des réseaux internet et Wifi, selon une source relevant d'Algérie télécom, l'université Badji Mokhtar est couverte par le réseau et aucune réclamation ne leur est parvenue à ce sujet. Les organisations estudiantines réclament l'Internet dans les cités universitaires, a expliqué la même source. Cependant, la direction des oeuvres sociales de ladite université n'a fait aucune demande pour l'installation d'un réseau au niveau de ces cités, a précisé notre source.