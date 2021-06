Tous les étés, à pareille période, les juridictions tournent au ralenti. Et encore, le mot «ralenti» est galvaudé, à force d'y revenir. À vrai dire, s'il n'y avait pas de procès de flagrant délit et de comparutions immédiates, les tribunaux surtout, baisseraient leurs rideaux. Même les conseils, principaux partenaires de la justice, prennent leurs vacances durant les mois de juillet et août. Donc, bosser pendant ces mois chauds, pour les magistrats, est presque un sacrilège, pour ne pas écrire, blasphème! Alors, on assiste à de fades et mornes audiences, à la limite de la tristesse. Autant que le magistrat, l'avocat, le greffier et subsidiairement l'huissier d'audience sont quasi out durant ces mois de fortes chaleurs, d'humidité ou les deux à la fois. Malheureusement, ou heureusement, la justice doit fonctionner, quoi qu'il arrive, dans les conditions en place, sans chercher à savoir pourquoi elle le fait! Alors, trêve, vacances, arrêt, appelez-la comme il vous semble bon, la machine tourne, tourne, quoi qu'il arrive, la justice avance, contre vents et marrées, malgré tout.