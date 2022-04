Les préparatifs de la saison estivale vont bon train, à Boumerdès, avec cette nouveauté de taille pour les familles: l'ouverture des camps de vacances dans quelques communes côtières de cette wilaya au formidable potentiel touristique. En fait, l'été prochain verra le grand retour de cette formule de vacances qui a fait le bonheur de nombreuses familles algériennes, à une certaine époque. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi, vient d'en faire l'annonce à la faveur de son escale, ce week-end, dans la wilaya de Boumerdès. Le département de Yacine Hammadi, a, en effet, convenu avec les walis des régions côtières du pays d'assurer toutes les facilitations pour la réalisation et la relance des campings familiaux, durant la prochaine saison estivale. Cette dernière sera «exceptionnelle et spéciale», car un intérêt particulier sera accordé à la relance du camping familial et l'adoption, par les familles algériennes, de la formule des campings-vacances, après un arrêt de deux saisons, dû à la pandémie de coronavirus, a annoncé Yacine Hammadi, à l'issue de sa visite d'inspection dans la wilaya de Boumerdès, laquelle semble être la wilaya pilote pour ce grand retour des camps de vacances familiaux. «Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a convenu avec les walis des régions côtières, en d'autoriser l'exploitation, par concession, de lots de plages, au profit d'opérateurs du secteur du tourisme, des propriétaires de campings, des hôtels et des agences de tourisme», a-t-il fait savoir. Yacine Hammadi, a alors invité les familles algériennes de l'intérieur du pays et de la communauté algérienne établie à l'étranger, à venir passer leurs prochaines vacances d'été dans leur pays, l'Algérie. Promettant aux futurs vacanciers une prise en charge à la hauteur de leurs attentes, et gageant des «meilleures prestations possibles». Yacine Hammadi s'est, ainsi, rendu à Zemmouri, à quelques encablures, à l'est du chef- lieu de la wilaya de Boumerdès, où, il a inspecté le projet de réalisation d'un camping privé d'une capacité de 240 lits et dont le taux d'avancement est estimé à 80%. Il a, également, visité un camping, entré en exploitation, à Sghirate, à mi-chemin entre Zemmouri et la ville de Boumerdès, de même qu'il s'est rendu à un autre camping, à Boudouaou El Bahri (ex- Alma marine).

Après deux saisons estivales plombées par l'épidémie de coronavirus, les familles algériennes pourront l'été prochain, respirer à pleins poumons l'air marin au bord des belles plages d'Algérie. Le grand retour annoncé des camps de vacances familiaux permettra de rendre accessibles les plaisirs de la mer au maximum de familles. Les camps de vacances familiaux étant des endroits de villégiature qui offrent une formule vacances sans tracas, tout en épargnant le porte- monnaie. Les familles algériennes pourront alors se retrouver dans un esprit communautaire de partage et de découvertes, et les enfants se feront des amis et des souvenirs pour la vie.

Notons qu'à Boumerdès, Yacine Hammadi s'est également enquis d'un projet de réalisation d'un complexe touristique de 161 lits, assurant de nombreuses prestations touristiques de qualité, et dont les travaux sont avancés à 90%. Il a, également, visité une exposition artisanale abritée par la Maison de l'artisanat de Boumerdès.

Boumerdès est la seconde wilaya, après Tipasa, où, Yacine Hammadi s'est rendu, au titre d'une série de visites qu'il effectuera dans d'autres wilayas du littoral national, dans le cadre des préparatifs de la toute prochaine saison estivale. S'agissant de la commercialisation des produits de l'artisanat, Yacine Hammadi a évoqué une action en cours, en coordination avec la Chambre nationale d'artisanat, en vue de fournir des espaces aux artisans, dédiés à la commercialisation de leurs produits, suite, a-t-il dit, à la mise en place, à leur profit, d'un portail électronique. «La saison estivale est une belle opportunité de commercialisation, à ne pas rater». A-t-il estimé.