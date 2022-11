Il y a plus d'une vingtaine d'années, au moment où le ministère de la Justice, procédait à des constructions de nouvelles juridictions, un peu partout à travers le pays, avant de voir certains chantiers abandonnés momentanément, pour des motifs restés jusque-là, ignorés, un magistrat aujourd'hui «remercié» pour excès de zèle, dans l'exercice de ses fonctions, après avoir fait une seule et moche année dans un poste spécifique, nous avait interpellé en vue de dénoncer le placement excessif de marbre. Et le monsieur d'ajouter:

«Celui qui a décidé de placer du marbre, aurait dû savoir au moins, que nos pieds, nos mains, nos tripes, nos coeurs, nos cervelles et nos décisions, étaient plus froids, que le marbre lui-même!» Bien dit, M. l'ex-éphémère pauvre président de cour, poussé vers la sortie, tel un malappris, que votre inappropriée remarque était quasi incomplète!».

Oui, le constat est peut-être toujours d'actualité, car certains magistrats sont encore plus froids que leurs cadavres, au jour de leurs funérailles, mais, la froideur de ces messieurs-dames, n'avait rien à voir avec la «fraicheur» de leur forme au boulot! La preuve? Devant certaines situations, lorsqu'ils conduisent de simples procès, ces mêmes juges restent de...marbre, donc, glacés, tant leurs positions semblent être frappées du sceau du silence, car il n'y a rien à faire pour ce qui est d'une sentence équitable, donc acceptable par toutes les parties en présence, loin de toute suspicion, plus près d'un verdict sensé! Et tout le monde se cachait derrière le sacro-saint principe du «droit», ou du «devoir de réserve»! Mais le changement est en cours puisque «le spectre du juge épié», a bel et bien fondu, comme une glace au soleil.

Grace aux décideurs de la justice, qui ont décidé, que la police judiciaire, allait revenir à ses origines, I.E, celui qui fautera, payera cash!

Depuis le temps où nous nous échinions à vous expliquer qu'il y avait d'excellents, et de très nombreux-mauvais magistrats, que d'eau claire, et parfois, polluée, a coulé sous le pont d'El Harrach (Alger)! A.T.