Alors que le mouvement national des «robes noires», navigue à vue, Me Sofiane Djediat, le jeune avocat d'Alger, déchiré entre ses engagements envers la Ligue nationale de football, ses obligations professionnelles et son indéfectible soutien aux confrères qui livrent depuis des lustres, un combat loyal mais inégal à la chancellerie, était, jeudi dernier, sur des braises, car madame attendait un heureux évènement, pour la journée. Me Djediat père, fut finalement rassuré par la venue au monde, dans d'excellentes conditions, d'une p'tite fillette, prénommée «Dania». Heureux comme un bébé, il rejoint alors la maman pour s'enquérir de son état. Cet espace se joint aux confrères et amis du papa, pour lancer un joli bouquet de félicitations pour tous les Djediat et leurs familles !