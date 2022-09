La rentrée des clases aura lieu mercredi, prochain, après plus de trois mois de vacances. Une longue période durant laquelle les établissements scolaires ont dû prendre de la poussière, voire connaître quelques dégradations pour certains. Afin d'éviter de voir les images des années précédentes où des écoliers nettoyaient leurs classes sales, avec leurs enseignants, une nationale de nettoyage des établissements scolaires a été lancée, hier matin. Une opération menée en coordination avec le ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables.

Le coup d'envoi de l'opération a été donné, hier matin à 10h et se poursuivra jusqu'à mardi prochain. «C'est une instruction du Premier ministre, afin d'assurer un environnement scolaire propre et sain pour accueillir les élèves et le corps enseignant dans les meilleures conditions», ont souligné les deux ministres. Une initiative ayant vu la participation des collectivités locales, les directions de l'environnement, les maisons de l'environnement, les associations de parents d'élèves, la société civile ainsi que les Scouts musulmans algériens. Néanmoins, est-ce suffisant afin d'assurer une année

scolaire dans de bonnes conditions?

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, tente de rassurer, en affirmant que cette opération n'est pas conjoncturelle.

«Des opérations similaires seront programmées périodiquement durant toute l'année scolaire», précise t-il. Néanmoins, pour le corps enseignant et les parents d'élèves, le vrai défi se situe dans les conditions décentes pour que les élèves puissent travailler sereinement.

En effet, présentement, certains établissements ne disposent pas du minimum. On parle, notamment, des chauffages pour l'hiver. Dans la capitale même, on a vu, les années précédentes, des jeunes enfants se chauffer avec des résistances électriques acquises par leur instituteurs ou offertes par les parents. Un système D des plus aléatoires du fait des chaudières qui tardent à être réparées ou quasiment absentes.

Les cantines scolaires sont aussi un problème «chronique» qui joue sur le bien-être des élèves. Leur nombre demeure encore insuffisant, et même quand elles sont disponibles, certaines d'entre elles se contentent de servir des repas froids. La vidéo de cet enfant de Boudouaou (wilaya de Boumerdès), qui continue de faire le buzz depuis plusieurs années, résume à elle seule cette situation. «Ils ne nous donnent pas un repas normal. Un yaourt, un oeuf dur et du pain, et ils nous disent de rentrer chez nous», témoigne ce bambin dans cette vidéo qui date de trois ou quatre ans. Abdelhakim Belabed a reconnu ce problème. Il a affirmé qu'il ne tolérerait plus ce genre de dépassements.

Le ministre a exhorté les directeurs de l'éducation à ouvrir les «cantines scolaires dès le premier jour de la rentrée» et à «veiller à ce que les élèves bénéficient de repas chauds». Il a averti sur le fait que tous ceux qui n'appliquent pas ces instructions seront sévèrement sanctionnés.

Les inspecteurs de l'éducation sont chargés du contrôle et du suivi de leur mise en oeuvre sur le terrain. Une bonne nouvelle, en attendant le règlement de la surcharge des classes qui se pose avec acuité le retour à un système «normal».

Le ministre de l'Education nationale estime que la tension baisera avec la réception de plus de 400 établissements scolaires et l'extension de 413 autres et l'augmentation de 1 795 classes.

Les choses semblent donc plus au moins sereines pour la première rentrée de l' «après-coronavirus». Un retour à un enseignement «normal» signifie la fin de l'enseignement au rabais. C'est toute une génération qui peut donc être sauvée, après avoir vu son avenir compromis ces deux dernières années.