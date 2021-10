Deux présumés auteurs d'un homicide commis, dimanche soir, dans la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou, ont été appréhendés par les forces de police, a rapporté, hier, un communiqué de la sûreté de wilaya.

Les investigations enclenchées immédiatement après la découverte du corps de la victime, âgée de,41 ans et originaire de la wilaya de Béjaïa, gisant dans une mare de sang et ayant reçu plusieurs coups de couteau, ont conduit à l'arrestation des présumés auteurs du forfait. Les mis en cause sont âgés de 33 ans et sont originaires des wilayas de Bouira et Jijel. Le crime aurait été provoqué par une banale dispute entre les deux prévenus et la victime, avant de dégénérer en rixe.

Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre en vue de les présenter devant le parquet de Tizi Ouzou, précise le communiqué.