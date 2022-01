Dépourvue, des années durant, pour moult raisons, la commune de Draâ Ben Khedda a enfin un maire à sa tête. Ce qui redonne de l'espoir aux habitants de l'une des plus grandes communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Ces derniers ont chèrement payé le dysfonctionnement qui a caractérisé la gestion de leur APC, pendant les dernières années ayant précédé les dernières élections municipales du 27 novembre 2021. Une situation ayant généré de nombreux problèmes dont certains sont inadmissibles comme l'état d'insalubrité lamentable dont lequel se trouvent les quatre coins de la ville des Cigognes. Pour l'instant, le changement n'est pas encore perceptible. Les montagnes d'immondices et de décharges sauvages font toujours partie du décor quotidien d'une ville qui mérite beaucoup mieux. Actuellement, on est vraiment choqué de constater par exemple, une grandiose montagne de déchets ménagers en plein centre-ville, érigée entre le CEM «Haddad» et le lycée «Krim-Belkacem», au coeur de la ville.

Des centaines de citoyens, dont des élèves et des enfants passent régulièrement à proximité de cette décharge qui longe également l'une des routes principales les plus fréquentées par les automobilistes et qui dégage, à longueur de journée et de nuit, des odeurs nauséabondes et insupportables. Ce n'est malheureusement pas le seul endroit où cette image hideuse s'offre aux yeux. Ce problème n'a jamais été pris en charge de manière sérieuse depuis des années à cause du problème de la vacance prolongée du poste de maire. Les habitants de Draâ Ben Khedda espèrent que la nouvelle APC, à sa tête le nouveau maire, se penche sérieusement sur ce problème grave qui nécessite un règlement dans les meilleurs délais, à, même de redorer le blason de la ville. Il en est de même des routes du centre-ville qui se trouvent dans un état catastrophique. Tandis que les routes menant vers les différents quartiers de la ville, ancienne et nouvelle, sont quasiment impraticables. Ce qui engendre une anarchie indescriptible surtout en temps d'intempérie où la ville se noie inexorablement dans des marres d'eau géantes. Les habitants de Draâ Ben Khedda, et plus particulièrement les automobilistes, comptent également sur la nouvelle équipe tenant les rênes de l'APC pour que ces routes bénéficient d'une attention toute particulière de la part de qui de droit.

Les habitants espèrent encore que des espaces de détente soient réalisés. La ville de Draâ Ben Khedda est totalement dépourvue d'espaces verts pour les familles et d'aires de jeux pour les enfants. Ces derniers sont livrés à eux-mêmes, tout au long de la journée, prenant le risque de jouer au ballon même sur les routes situées à proximité de leurs habitations. Un autre problème relevant du cadre de vie quotidienne méritant d'être inscrit à l'ordre du jour des priorités. Il est évident qu'il existe encore d'autres préoccupations non recensées ici, mais la nouvelle équipe à l'APC, avait promis lors de la campagne électorale de faire de son mieux pour ne pas décevoir la population. L'heure est venue pour tenir parole. Tel est le voeu de tous les habitants de Draâ Ben Khedda.