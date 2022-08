Les incendies qui ont embrasé plusieurs wilayas du pays, ont immédiatement engendré un grand élan de solidarité de la part des citoyens,de la même ampleur que celui qui a marqué l'année 2021.Aussi, l'action de la société civile et des bénévoles demeurent au centre du dispositif de lutte contre les feux.

Les wilayas les plus touchées à l‘image de Taref, reçoivent continuellement des aides humanitaires en provenance de toutes les régions du pays: plusieurs camions transportant des produits alimentaires semoule, huile, sucre, des couverture, des matelas, des médicaments et du matériel pharmaceutique ont été envoyés par les wilayas de Guelma, Sétif, Tébessa, M'sila et Alger. Le même scénario est visible sur les autres régions affectées par les incendies. En appui à la mobilisation de tous les moyens pour renforcer la lutte, l'action des associations et des citoyens s'est distinguée par une forte présence sur les lieux des départs de feux dès les premières heures des incendies. Leurs actions se sont particulièrement articulées autour du soutien aux sinistrés, et notamment dans la prévention des foyers de feux. un soutien précieux pour les agents de la sécurité civile, qui ont vu les citoyens impliqués autant dans la lutte contre les flammes, que dans l'évacuation et l'hébergement des familles.

Il faut dire que loin du scénario de l'année dernière, la mobilisation des citoyens s'est accompagnée cette année par l'action d'une nouvelle institution. L'Observatoire national de la société civile a lancé une campagne nationale de secours et de solidarité avec les citoyens sinistrés des incendies.

Faisant appel aux associations locales et nationales afin de «contribuer à cette opération de solidarité en apportant les aides et services nécessaires en coordination avec les autorités et les organismes publics». L'Observatoire a annoncé, d'autre part, «la mise en place d'un comité national de coordination et de suivi, qui a été mis à la disposition des associations pour contacter et se renseigner, à travers des numéros mis à leur disposition en l'occurrence le 021.61.08.08 et le 021.64.74.74. Dans ce sillage l'Observatoire précise que «des opérations de prévention seront organisées dans toutes les régions du pays, dans l'objectif de prendre des mesures préventives contre les départs de feux et d'assurer la protection des zones forestières». Il y a lieu de rappeler, cependant, que de façon globale, des unités d'intervention, des colonnes mobiles et des hélicoptères du l'unité aérienne pour éteindre les incendies, ont été mobilisés afin de circonscrire 118 foyers d'incendie ayant ravagé des forêts, des broussailles et des maquis dans 21 wilayas.

Des moyens humains et matériels de 1700 agents de la Protection civile et 280 camions anti-incendie ont été dépêchés à El Tarf (50 camions, 700 pompiers et cinq colonnes mobiles), Jijel (40 camions et 200 pompiers), Béjaïa (40 camions et 200 pompiers), Skikda (40 camions et 300 pompiers), Sétif (20 camions et 200 pompiers), Souk Ahras (30 camions, 200 agents de la Protection civile et Cinq colonnes mobiles), Guelma (20 camions et 100 pompiers), Tizi Ouzou (20 camions et 100 pompiers) et Tipaza (20 camions et 150 agents de la Protection civile).