Les services de police d'Oran ont réussi à mettre fin aux activités criminelles d'une bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol sous la menace et avec violence, dont plus de 20 personnes ont été victimes. Cette opération, menée par la section de lutte contre les atteintes aux biens de la brigade criminelle relevant du service de wilaya de la police judiciaire, a permis l'arrestation de six individus, âgés entre 20 et 28 ans, des repris de justice, activant dans la zone est de la wilaya, a précisé la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté.

Des armes blanches prohibées ont été saisies, lors de cette opération, dont un couteau de grand format, un «shocker électrique» (tazer), une matraque métallique utilisés dans l'agression des victimes, en plus de la saisie du véhicule utilisé dans les opérations de vol de téléphones mobiles et d'un ordinateur portable, a-t-on indiqué.

L'opération a été déclenchée suite à des plaintes déposées par des victimes auprès des services de police, concernant des agressions dont elles ont fait l'objet par des inconnus sous la menace d'une arme blanche. Des vidéos d'une opération de vol ont été diffusées sur les réseaux sociaux (facebook) et les éléments de police ont entamé leurs investigations sur le terrain pour arriver à localiser où se trouvaient les membres de cette bande, qui utilisaient un logement de location comme repaire, au niveau de la cité El-Makkari, pour mener leurs activités criminelles. Après avoir accompli toutes les procédures réglementaires et obtenu une autorisation de perquisition et un mandat d'arrêt, les policiers ont procédé à l'arrestation des membres de cette bande et une procédure judiciaire a été entamée contre eux pour être traduits devant la justice, a-t-on indiqué.

Il faut dire qu'à Oran, les vols et les violences sont devenus comme une tradition. La criminalité, qui gagne du terrain, laisse croire que le répit est loin d'être instauré de sitôt. Les agresseurs doublent de férocité en utilisant tous les moyens en s'en prenant à leurs victimes, notamment les noctambules. Sans état d'âme, ils leur assènent plusieurs coups de couteau pour les délester de leurs portables et du peu de dinars dont ils disposent. L'agression d'une jeune étudiante à la cité universitaire d'Oran, en juillet dernier, ou le souvenir du jeune Imad Eddine, mort renversé, en février dernier, alors qu'il tentait de fuir une bande de malfaiteurs munis de sabres, témoignent de l'urgence qu'il y a à renforcer la sécurité.