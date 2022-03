Les affaires de trafic de stupéfiants continuent d'observer une courbe ascendante dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le dernier bilan mensuel, rendu public par la cellule de communication de la sûreté de wilaya, le prouve.

Ce dernier fait état de 51 affa res traitées en un mois et ce, au volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes. Au total, 56 personnes sont mises en cause dans ce genre d'affaires. Parmi ces dernières, 34 ont été présentées au parquet, 14 placées en détention préventive, 16 citées à comparaître, trois placées sous contrôle judiciaire et une placée en liberté provisoire. Tandis que des dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc....), les services de la police judiciaire ont traité 107 affaires, mettant en cause 146 personnes. S'agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont eu à traiter 28 affaires, mettant en cause 39 personnes, dont 19 ont été présentées au parquet, Au volet relatif aux infractions économiques et financières, les mêmes services ont eu à traiter 34 affaires, impliquant 53 personnes, 28 ont été présentées au parquet, dont huit ont été placées en détention préventive, 16 ont été citées à comparaître, deux placées sous contrôle judiciaire, deux placées en liberté provisoire et 25 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Enfin et dans le cadre de la gestion et suivi des commerces réglementés, le service de wilaya de la police générale a procédé à 4806 contrôles de commerce. Il a été enregistré 11 infractions globales, quatre contraventions liées au non-respect des mesures préventives contre la lutte de Covid-19, cinq propositions de fermetures administratives, quatre mises en demeure, deux cas de poursuited judiciaires et 32 décisions de fermeture administrative émanant des services de la wilaya.