Le nombre d'affaires ayant trait aux infractions et à la législation des stupéfiants et autres substances psychotropes, a connu une hausse dans la wilaya de Tizi Ouzou, en ce début de l'année 2022. C'est ce qui ressort du bilan du mois de janvier rendu public par la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou.

En effet, au regard dudit bilan, le nombre d'affaires ayant trait à ce volet, traitées durant cette période, est de 77 dans lesquelles sont mis en cause 88 individus. Trente-sept ont été présentés au parquet, 14 ont été placés en détention préventive, deux ont été placés sous contrôle judiciaire, deux ont été cités à comparaître, un individu a été laissé en liberté provisoire et 54 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

Par ailleurs, indique notre source, au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc.), les services de la police judiciaire ont traité 109 affaires, mettant en cause 151 personnes, 24 ont été présentées au parquet, dont 11 ont été mises en détention préventive, trois ont été placées sous contrôle judiciaire, 10 ont été citées à comparaître et 117 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Toujours dans le cadre du bilan du mois de janvier 2022 des activités de la police à Tizi Ouzou, et s'agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteintes aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont eu à traiter 41 affaires mettant en cause 65 personnes. Parmi ces dernières, 42 ont été présentées au parquet, 26 ont été mises en détention préventive,trois ont été placées sous contrôle judiciaire, 13 ont été citées à comparaître et 19 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

Notre source a précisé que dans le registre des affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique, 70 affaires ont été traitées, impliquant 104 personnes: 37 ont été présentées au parquet, 12 ont été placées en détention préventive, sept ont été placées sous contrôle judiciaire, 15 ont été citées à comparaître, trois3 ont été laissées en liberté provisoire et 55 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

En outre, s'agissant des atteintes aux bonnes moeurs, deux affaires ont été traitées, impliquant cinq personnes, lesquelles ont été présentées au parquet, dont une a été placée en détention préventive et quatre ont été citées à comparaître. Au volet relatif aux infractions économiques et financières, les mêmes services ont eu à traiter 29 affaires, impliquant 34 personnes et 29 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Concernant la lutte contre la criminalité urbaine, 157 opérations coup de poing ont été initiées durant la période considérée.

Ces actions ont ciblé 361 points (quartiers sensibles, lieux publics, cafés, marchés, gare routière et chantiers de construction).

Au total, 3183 personnes ont été contrôlées, 54 parmi elles ont été présentées au parquet pour divers délits. Il s'agit, notamment du port d'armes prohibées, détention de stupéfiants et psychotropes ainsi que d'autres délits comme des personnes faisant l'objet de recherche. Ces opérations se sont soldées par la mise en détention préventive de huit personnes.

Enfin, dans le cadre de la gestion et suivi des commerces réglementés, le service de wilaya de la police générale a procédé au contrôle de 6437 commerces. Il a été enregistré 40 infractions globales. Trente-quatre contraventions liées au non-respect des mesures préventives dans la lutte contre la Covid-19 ont été enregistrées aussi.

Le même bilan mensuel fait état de six propositions de fermeture administrative, 34 mises en demeure, quatre cas de poursuites judiciaires ainsi que de 19 décisions de fermeture administrative émanant des services de la wilaya.