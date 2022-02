Mohamed Boukhatem était, il y a quelques années judiciaires, président du tribunal d'El Harrach (cour d'Alger), président de l'audience correctionnelle qui lui prenait pratiquement toute la journée, et il venait d'être élu par ses pairs, membre du fameux Conseil supérieur de la magistrature. Il s'en tirait à merveille. Ses audiences étaient légères, souples, aisées et très souvent comiques, de par les réponses inattendues des inculpés, surtout les détenus! Comme ses audiences se tenaient le lundi, il était en forme ce jour-là. Un jour, il avait, face à lui, un gaillard de cent quatre vingt huit centimètres qui essayait de répondre à côté, à chaque fois que le juge croyait tenir le bon bout. Le duel était sympathique, fair-play, parfois débordant de bêtises vite redressées par le magistrat. L'interrogatoire se déroulait sans encombre, quand tout à coup, en discutant autour du faux lors de l'acquisition du lot de terrain en question, Chérif. B.eut cette phrase qui allait mettre de l'essence sur une braise: «Supposez, M. le président, que vous possédiez un lot de terrain de... quatre hectares du côté de l'avenue «Malika Gaïd» à El Harrach, et supposez que... -- Oh, non, détenu, Je ne suppose rien du toutt!» coupe sentencieusement le magistrat qui poursuit, en faisant danser sa grosse moustache fournie: «Je ne suppose jamais, ensuite les «Quatre Hectares» d'El Harrach, vous attendent, d'abord vous, le détenu qui irez probablement, les rejoindre bientôt si vous persistez à vous conduire en dribbles inutiles!» récita, l'oeil fixe, le juge qui s'aperçut que l'inculpé resta interdit: le magistrat crut probablement à une invitation à de la corruption, lorsque Chérif. B. fit la supposition au juge, constamment, sur ses gardes. Eh, oui! Mohamed Boukhatem était comme ça, un juge incisif, direct, vigilant et franc.