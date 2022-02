Faisant l'objet de recherches pour ses méfaits perpétrés sur le territoire de la wilaya et la terreur semée par son gang, le malfrat, portant le sobriquet de «Zombie», est tombé,il a été appréhendé. Il est tombé dans les filets tendus par les éléments de la Gendarmerie nationale lors d'une opération d'envergure. Le «Zombie» a été arrêté à la cité Amel, rattachée à la commune de Sidi Chahmi, dans le cadre d'une opération «de nettoyage» lancée contre les foyers de criminalité dans les localités de Sidi El Bachir, El Karma et Cité Amel. Cette «descente» s'est soldée par l'arrestation de 32 personnes dont 14 individus recherchés par la justice pour diverses affaires liées à la criminalité. L'opération a, également, abouti à la saisie de six fusils de chasse, 34 armes blanches de différents types, allant du simple couteau jusqu'aux sabres, une somme de 11 millions de centimes, une quantité de drogue, et cinq voitures utilisées par les malfrats dans leurs activités liées très souvent au trafic de drogue. Outre le trafic de stupéfiants, les mis en cause font, désormais, l'objet de poursuites judiciaires pour des chefs d'inculpation liés à la constitution des gangs, trouble et terreur dans des quartiers, en plus des batailles rangées entre gangs dérangeant très souvent les nuits des habitants des quartiers. D'où la mise en place de la loi relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartier. L'élimination de ce phénomène exige la mise en place d'un cadre juridique spécifique de prévention contre les bandes de quartier qui ont créé un climat de terreur et d'insécurité chez les citoyens, du fait de la violence et des agressions à l'arme blanche par des bandes criminelles constituées dans les cités. Cette nouvelle forme de criminalité a connu un pullulement, particulièrement dans les grandes villes, la Législation nationale en vigueur ne couvrant pas toutes les formes de cette criminalité. Le texte stipule l'application de peines à l'encontre des éléments de ces bandes, allant de 2 à 20 ans, pouvant même atteindre la perpétuité en cas de décès. La guerre des gangs a, à l'instar du pays, amplement gagné du terrain dans l'ensemble des quartiers, zones urbaines, semi-urbaines et douars de la wilaya d'Oran. Souvenons-nous de la «guerre» ayant opposé les deux gangs du quartier populaire de Derb. Les habitants passaient des nuits agitées. Idem pour les deux bandes rivales de Sidi El Bachir à l'est de la ville d'Oran, le gang dit du ««Château» et celui des «Sanafir». Ces deux gangs ont été décapités tandis que les membres les composant ont été arrêtés.