La concrétisation des projets inscrits dans les programmes des plans communaux, l'état d'avancement des programmes de logement sous divers formats et l'opération de solidarité pour le mois sacré, ont été au centre de deux importantes réunions qui ont regroupé le chef de l'exécutif et ses collaborateurs.

En présence des directeurs exécutifs et des chefs de département, ce rendez-vous professionnel a été une occasion d'évaluer le degré de mise en oeuvre et de concrétisation des projets inscrits dans les programmes des plans communaux. Un par un, ces projets ont été passé en revue, selon un communiqué de la cellule de communication de la wilaya, qui précise que la réunion a été consacrée au suivi de l'état de mise en oeuvre des projets de développement inscrits dans le cadre du programme de développement local correctif dirigé au profit des zones reculées et isolées. Il est utile de rappeler qu'à Béjaïa, plus de 600 projets sont inscrits dans le cadre des opérations de désenclavement des 499 zones d'ombre recensées. Plusieurs centaines de projets ont été déjà lancés au niveau des différentes localités. Entamée à l'issue de la dernière rencontre gouvernement - walis, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, le 16 février 2020, l'opération de recensement des zones d'ombre a d'abord été finalisée à travers l'identification de plus de 499 zones d'ombre dans les régions enclavées, à travers le territoire de la wilaya.

Le wali a souligné la nécessité de redoubler d'efforts, afin de mener à bien tous les programmes enregistrés pour les zones d'ombre. A cet égard, il a appelé chacun des responsables concernés à la nécessité d'accélérer le lancement des projets inscrits dans lesquels les travaux et la consommation des prêts et l'épuration de cas, qui n'étaient pas lancés avec la nécessité d'un suivi sur le terrain de ces derniers. Les préparatifs de l'opération «Solidaire pour le Ramadan 2022» n'a pas été en reste, puisqu'elle a été à l'ordre du jour de la même réunion en présence des membres de la commission chargée de l'opération de solidarité.

S'inscrivant dans le cadre de ses missions, la commission doit, en priorité, «accorder le plus grand intérêt à l'opération de solidarité du mois de Ramadhan et de faire bénéficier le plus grand nombre de familles nécessiteuses de l'aide publique». Il a été recommandé à cette occasion de recenser les familles démunies, dont le nombre risque d'enregistrer une augmentation cette année, requérant ainsi «une intensification de l'opération de solidarité». Pour ce faire, il va falloir s'assurer que les aides soient acheminées à leurs destinataires parmi les familles dans le besoin et d'éviter la dispersion des couffins vers d'autres destinations que celles pour lesquelles elles ont été destinées. Lors d'une 2e réunion, présidée par le chef de l'exécutif de wilaya, l'état des programmes de logement sous divers formats a été examiné en présence des directeurs exécutifs concernés par ce secteur, ainsi que des chefs de daïra. Au cours de la réunion, le taux d'avancement de chaque projet de logement dans toutes les municipalités a été discuté. À la lumière de cet examen, il a été ordonné de verser un nouveau paiement aux différents programmes enregistrés.

Les chefs de daïra concernés ont été instruits d'effectuer périodiquement un suivi des projets et à trouver des solutions immédiates aux difficultés pouvant entraver l'avancement des projets. Il leur est demandé également de rendre publiques au plus vite les listes nominales des bénéficiaires de logements sociaux.