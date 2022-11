La wilaya d'Oran reprend en main l'investissement, tout en relançant de plus belle plusieurs projets. C'est ce qu'a indiqué le wali d'Oran, Said Sayoud en s'exprimant lors du Forum du quotidien arabophone régional, El Djoumhouria. En plus de l'ensemble des projets et des mesures qu'il a annoncés, il a fait savoir que «la zone industrielle de Tafraoui s'étend sur une superficie égale à 530 hectares, parmi lesquels 132 sont réservés à l'investissement dans le secteur de l'automobile, retenus plus précisément pour l'usine Fiat», ajoutant que «le reste est dédié à l'implantation de plusieurs autres projets d'investissement». Il a ajouté que «la wilaya d'Oran met à la disposition des investisseurs environ 2 000 hectares prêts au niveau des zones industrielles pour concrétiser leurs projets dans divers domaines, dont 1 000 dans les deux zones industrielles de Tafraoui et de Bethioua». Au passage, il a fait état de «la levée, cette année, des restrictions sur pas moins de 245 projets d'investissement» ayant fait l'objet de gel ou de suspension». «Permettant la création de plus de 20 000 emplois, ces projets concernent divers secteurs industriels, en l'occurrence le tourisme, l'agriculture et la promotion immobilière», a indiqué le premier magistrat de la wilaya, soulignant que «les porteurs de ces projets ont été destinataires des permis d'exploitation de mise en conformité et de construction. L'Invité du journal El Djoumhouria a fait état de «la poursuite du recensement des projets d'investissement faisant l'objet d'entraves et d'embûches, en vue de leur traitement et de résoudre toutes les situations liées à la relance économique en remettant en marche l'investissement et permettre à ces porteurs des projets de se lancer, dans les plus brefs délais, dans leurs investissements». «Une commission de wilaya, chargée de prendre en charge ce volet, a été mise en place», a fait savoir le chef de l'exécutif, le but étant de passer à la concrétisation de ces projets», a-t-il ajouté. Selon lui, «le processus en question, entrant dans le cadre de la levée des restrictions aux projets d'investissement, s'inscrit dans le cadre des directives des pouvoirs publics» visant à mettre à place la bureaucratie et ses effets, en plus de faciliter les démarches administratives permettant l'accès à l'investissement». Sur un autre registre, le wali d'Oran a annoncé «la distribution de 2 600 logements de différentes types à la mi-novembre». Cet important programme, qui concerne l'ensemble des municipalités, est «attributaire» dans le cadre des célébrations du 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale. Il s'agit, outre plusieurs types d'habitations, de logements locatifs publics et ceux destinés aux occupants d'habitations précaires du quartier géant de Ras El Aïn, situé en contrebas du chef-lieu de la commune d'Oran, en plus d'un autre programme d'habitations de type location et promotionnel. Said Sayoud a également annoncé «la distribution de 6 000 logements de différents types, avant la fin de l'année en cours», rappelant «les nombreuses opérations de distribution de logements qui ont été concrétisées cette année». «Plus de 12 000 logements ont été attribués», a-t-il fait savoir.