Le comité du village Azra, lauréat cette année du prix du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, a visiblement décidé de régler, définitivement, le problème de l'alimentation en eau potable de sa région, en multipliant les sondages, dont le dernier en date est opérationnel en ce mois de septembre 2021. Visite guidée audit village et reportage...

En montant de la ville de Tigzirt, commune dont dépend le village faisant partie du bourg de Tifra, sur 9 km au Sud, nous tombons sur un panneau nous souhaitant la bienvenue, dans les trois langues, à Azra. À environ 50 mètres dudit panneau, se trouve le nouveau puits foré de 40 mètres. Le président du comité de Azra, Redouane Medjkane, jeune industriel, visiblement heureux de nous présenter le nouveau puits, déclare: «S'il est vrai que notre village ne souffre pas, à proprement parler du problème d'eau potable, étant donné que depuis des siècles, notre population est suffisamment alimentée par ses fontaines et un puits de 55 mètres de profondeur, foré par un bienfaiteur, en 2019, il se trouve qu'avec la canicule de cette année, les autres villages et même la ville de Tigzirt viennent chez nous pour s'alimenter à coups de jerrycans de 20 litres», ajoutant, à ce même sujet, qu'avec le prix de la wilaya que nous avons décroché cette année, un flux impressionnant de touristes arrive, quotidiennement, pour visiter notre beau village. Des bus de toutes les wilayas, déversent un flux de touristes, épatés, qui, après visite guidée et photos de nos sites et réalisations, remplissent des bouteilles ou de petits bidons dans nos différentes fontaines et sondes. Cette situation a induit un manque déjà aggravé par la canicule qui a réduit le débit de nos différentes sources, et donc il nous a fallu penser à en forer d'autres». Interrogé sur le projet d'ouvrir d'autres sources, il commencera par remercier les bienfaiteurs: «Des citoyens du village, qui tiennent à garder l'anonymat nous aident: «Il y a d'abord celui qui a entièrement financé le premier puits de 55 mètres près des sources, en 2019 ce qui a grandement contribué à nous décerner le Premier Prix du village le plus propre cette année, puis deux autres citoyens qui nous ont permis de réaliser le puits de 40 mètres en ce mois de septembre 2021, l'un a fait don du terrain et l'autre a financé son forage à hauteur de 50 millions de centimes environ». Pour notre interlocuteur, Redouane, «le comité du village ne compte pas s'arrêter là, puisque des études sont en cours au village pour en réaliser d'autres. En disant cela, je ne pense pas seulement à Azra, mais à toute la région à laquelle nous sommes décidés à offrir l'eau qui lui manque et dont notre village regorge. Il est impensable pour nous, de nous «rassasier» d'eau alors que les villages voisins ou les touristes n'ont pas de quoi prendre une douche, par manque d'eau, vous comprenez cela!».

Nous nous tournons vers un jeune homme du secteur de la communication, Ferhat, qui a suivi le comité depuis sa création afin de nous en faire un peu l'historique: «Le village Azra est, depuis des siècles, connu pour son autosuffisance en eau potable et depuis des dizaines d'années, d'autres villageois viennent s'y approvisionner, mais depuis le succès au prix de la wilaya du village le plus propre, Azra est littéralement envahi par les touristes cet été. J'ai, tous les jours, vu des centaines de touristes, des quatre coins du pays qui, profitant de la visite du village élu, s'y approvisionnent, et je ne parle pas des villages et de la ville de Tigzirt seulement. Je pense que cette situation a amené un certain manque, qu'il faudrait compenser. En plus du côté humanitaire des futures réalisations, après les études de terrain, j'entends par-ci, par-là des citoyens très sages proposer même l'installation d'une unité de production d'eau potable qui portera le label Azra.