Le village Azra, sacré vainqueur de la dernière édition du concours du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, a fêté sa belle victoire, ce week-end dans une très bonne ambiance. Le comité du village a tenu à partager sa joie avec des invités venus de tous les coins d'Algérie. Une fête grandiose au couscous. Les autorités locales et les élus locaux, au niveau des communes et de la wilaya, ont également été les hôtes de cette localité qui a bien mérité son titre, au vu du travail accompli depuis plusieurs années. Ainsi, samedi était un jour exceptionnel à Azra. Le village parvenait difficilement à contenir les invités qui affluaient dès les premières heures de la matinée. Les organisateurs ont préparé un parc pour les véhicules, aux alentours du village, afin d'éviter les encombrements. Dès les premières heures de la matinée, les files de véhicules s'allongeaient jusqu'à la sortie du village. Les invités ont été très bien accueillis par un comité d'organisation dynamique et disponible. La fête a été une occasion en or pour les échanges. À midi, les invités ont été invités à un repas copieux. Un banquet au couscous garni de viande. L'ambiance était festive, d'autant plus qu'il y avait un grand nombre d'invités venus en famille. À remarquer que les villageois ont été très heureux d'accueillir les invités et montré une hospitalité aimable. En tout cas, les invités ont été unanimes à dire qu'ils n'ont pas regretté du tout d'être venus dans ce très beau village, situé sur le littoral. Dans l'après-midi, les invités étaient repartis mais les villageois ont poursuivi la fête dans une très belle ambiance. À rappeler, par ailleurs, qu'après une série de reports causés par l'apparition de la pandémie de Covid-19, la cérémonie de remise du prix de la 8e édition a finalement eu lieu, le 13 avril, au niveau du Théâtre régional Kateb Yacine de la ville de Tizi Ouzou. Une cérémonie marquée par une belle ambiance festive, dans le respect des mesures sanitaires induites par la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Le jury du concours Rabah Aïssat du village le plus propre a décidé de consacrer le village Azra, champion de la 8e édition. Enfin, notons que ce concours n'est pas qu'une consécration symbolique. C'est aussi une chance d'obtenir des financements nécessaires à la réalisation de nombreux projets d'intérêt public. Ce titre de champion de la propreté induit également une belle récompensé financière dont bénéficient les 10 premiers lauréats. Comme les précédentes, cette 8e édition du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, a vu le village Azra, dans la commune de Tigzirt, sacré champion, bénéficier d'une enveloppe financière estimée à 9 millions de dinars. Une somme conséquente pour un village qui va, ainsi, pouvoir réaliser d'autres projets d'intérêt commun d'autant plus que ce dernier a lancé un projet d'alimentation en eau potable à partir de fontaines situées sur les hauteurs. D'autres idées naîtront également, allant dans le sens de l'amélioration du cadre de vie des citoyens.