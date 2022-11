Inodore et incolore, le gaz du monoxyde de carbone fait encore des ravages en 2022. Depuis le début de l'année, plusieurs familles ont été endeuillées. Le tueur silencieux a fait, durant les seuls 9 premiers mois de cette année, du 1er janvier au 31 septembre, pas moins de 67 décès. C'est ce que nous avons appris hier du capitaine Benamzal Zouhir, chargé de communication auprès de la direction générale de la Protection civile (Dgpc). Les victimes ont toutes été emportées durant leur sommeil. Ce qui est plus alarmant, c'est que le bilan macabre suscité aurait pu être lourd, sans l'intervention rapide des équipes secouristes relevant de la Protection civile. «C'est une véritable course contre la montre. On fait de notre mieux lorsqu'il est possible de faire quelque chose. Il faut voir dans quel état se trouvaient les victimes.... totalement inconscientes dans le meilleur des cas. C'est un véritable drame» témoigne le capitaine la voix émue. Cela avant de révéler que «pas moins de 1449 personnes ont été sauvées «in extremis», à travers plusieurs wilayas du pays durant la même période. «Toutes ces victimes ont eu la vie sauve grâce aux efforts fournis sans répit par nos secouristes», affirme le même responsable. Les victimes du monoxyde de carbone continuent hélas de tomber, en l'absence de vigilance quant à l'achat et l'installation des appareils de chauffage. Depuis le 31 septembre, la liste des victimes s'est encore allongée. Pas plus tard qu'avant-hier, trois femmes et une fille âgée de 5 ans ont été secourues par les agents de la Protection civile de Constantine. Ces dernières, retrouvées inconscientes, après avoir respiré le CO, ont été secourues sur place par les sapeurs- pompiers au quartier Fadila Saâdane, sis au centre-ville de la wilaya. 5 membres Pour une autre famille,cinq de ses membes n'ont pas eu la même chance de s'en sortir sains et saufs. Cet incident mortel remonte à la semaine dernière, à Naâma. Une jeune maman âgée de 33 ans et ses quatre filles âgées respectivement de 5, 6, 8 et 9 ans ont péri le soir du 1er novembre suite à l'inhalation de monoxyde de carbone émanant d'un appareil de chauffage, selon un communiqué de la PC. Une sixième personne, une fillette âgée de 6 ans a été secourue sur place et évacuée vers les urgences de l'hôpital d'El Mechria. Une autre vie brisée, et une famille anéantie qui s'ajoutent désastreusement à la longue liste des victimes du monoxyde de carbone, ce mal ayant emporté 175 personnes l'année précédente. Au moment où d'autres victimes sont à craindre à cause de la chute du mercure, la Protection civile continue de sensibiliser les ménages, en dressant un ensemble de conseils pour justement tenter de limiter les risques d'asphyxie au CO. De simples gestes à adopter par les Algériens à l'effet d'éviter l'irréparable. Ainsi, la Protection civile recommande aux ménages de ventiler les logements lors de l'utilisation des appareils de chauffage. La vérification des appareils de chauffage par un technicien compétent avant leurs remise en marche demeure un autre conseil donné par la Protection civile pour se prémunir contre les risques du monoxyde de carbone. Mais, le laisser-aller des citoyens n'est pas la seule cause à retenir. Un contrôle rigoureux de la part des services du ministère du Commerce s'impose.!