Décidément, les vieux réflexes ont la peau dure au niveau du secteur de l'éducation à Annaba. Alors que la reprise des cours était annoncée sous de bons auspices, avec les meilleures conditions de scolarité, les problèmes du transport et de la restauration scolaires persistent, notamment dans certaines communes de la wilaya. C'est le cas de Chétaibi où les élèves des zones retirées du chef-lieu de la commune continuent de souffrir le martyre. Pourtant, lors des préparatifs de cette rentrée scolaire 2022-2023, les acteurs en charge de ce secteur ont fait savoir que tout était prêt, y compris le transport scolaire. Or, un mois après la rentrée des classes, des élèves, tous paliers confondus, continuent, chaque jour, de parcourir à pied des kilomètres pour rejoindre les bancs des établissements scolaires. Eternel problème auquel les responsables ne parviennent pas à trouver une solution radicale.

En effet, l'absence de transport scolaire commence à se faire sentir pour les élèves, notamment ceux habitant les zones reculées telles qu'El Azla, Essoualem et autres zones, distantes de 25 km et plus de Chétaïbi-centre, où se concentrent tous les établissements scolaires. Selon un responsable de l'APC de Chétaibi, le transport scolaire dans la région est un problème difficile qui nécessite toute une logistique afin de répondre à la préoccupation majeure des parents d'élèves.

Un problème affectant négativement la scolarité des enfants. Aussi, les parents d'élèves des zones retirées de la commune de Chétaibi exigent que les moyens nécessaires soient mis en place, afin de mettre fin à ce calvaire qui n'a que trop duré. Au transport scolaire, s'ajoute le problème des cantines scolaires.

Un dossier loin d'être pris sérieusement en charge par la tutelle. Et dire que le ministre de l'Éducation nationale a, lors de ses différentes interventions, recommandé la nécessité d'une prise en charge optimale de l'alimentation scolaire.

En vain. Selon la même source, les élèves de ces zones reculées sont obligés de se contenter d'un repas froid, et de mauvaise qualité.

En effet, le seul CEM dans la commune de Chétaibi ne fournit pas de service d'alimentation scolaire.

Une question que les services concernés, dont la direction de l'éducation de la wilaya d'Annaba, doit prendre en charge dans les meilleurs délais, d'autant que l'hiver s'installe.

La situation est similaire pour les élèves de l'école primaire de Chetaibi Abdallah de la cité des 500 Logements Kharaza2.

Les élèves de cette école n'ont jamais bénéficié des services de la cantine scolaire, depuis la réception de l'établissement, bien qu'une enveloppe financière ait été dégagée à cet effet.

Les conseils municipaux qui se sont succédé à la commune d'Oued El Aneb n'ont jamais pris en charge cette nécessité, au motif que l'établissement n'est pas doté d'une cantine scolaire.

En attendant, le transport et l'alimentation scolaire demeurent les maillons faibles du secteur de l'éducation, dans la wilaya d'Annaba.