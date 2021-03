Lancées, il y a de cela six ans, les études du projet d'extension de la voie ferrée Tizi-Ouzou vers Azazga en passant par Oued Aissi sont finalisées, selon le directeur régional de la Société nationale des transports ferroviaires qui a précisé que le projet en question ne figure pas parmi les projets gelés à cause des contraintes financières. Sans donner de date pour le lancement de sa réalisation, l'orateur s'est suffi d'indiquer que l'étude est ainsi finalisée en attendant la concrétisation de ce rêve qui a accompagné de nombreuses générations.

En fait, la ligne Tizi Ouzou vers Azazga va également servir dans son sillage d'autres localités situées sur le tracé à l'instar de Tamda qui devient aujourd'hui l'un des plus grands centres urbains de la wilaya. L'extension de cette petite ville née surtout après l'ouverture du pôle universitaire a induit une augmentation de sa densité démographique. Ce qui nécessite des moyens de transport pour les habitants.

D'autres centres urbains seront également touchés par la ligne, à savoir Chaïb et Fréha, deux petites villes qui s'agrandissent année après année avec ce que cela induit en besoin en matière de services comme le transport.

En fait, cette ligne figure depuis des décennies dans les viseurs des pouvoirs publics. Appelée à participer grandement au développement économique local, la ligne Tizi Ouzou-Azazga va sans nul doute aider à relier cette région au dynamisme économique avéré du chef-lieu et de la capitale où se trouvent les ports secs.

La ville d'Azazga qui s'impose actuellement comme le centre de gravitation de l'activité économique de plusieurs daïras situées dans le nord-est de la wilaya, à l'instar de Bouzeguène et Azeffoun, est en effet dans le besoin d'un moyen de transport non seulement de voyageurs, mais aussi de marchandises. À cet effet, le train est le meilleur moyen, par ses capacités.

Notons, par ailleurs, que l'extension des voies ferroviaires dans la wilaya de Tizi Ouzou ne concerne pas uniquement la ligne Tizi Ouzou vers Azazga. Le sud de la wilaya est également concerné par ce moyen de locomotion. En effet, l'on évoque déjà le lancement de l'étude d'une ligne qui reliera le littoral depuis la ville de Dellys à Draâ El Mizan.

L'étude lancée a été confiée à un bureau d'études. Les prévisions pour cette ligne prévoient déjà la difficulté du relief qui va nécessiter vraisemblablement des ouvrages d'art sur le long du tracé. Enfin, il est à rappeler que les opérateurs économiques activant dans la wilaya de Tizi Ouzou ne cessent pas de réclamer un port sec afin de booster leurs activités.

Cette infrastructure qui va sans doute les dispenser d'aller vers les ports secs de la capitale pour stocker leurs produits intrants ou matière première de ce trajet quotidien qui coûte plus d'argent et surtout plus de temps. Hélas, un projet de port sec dont avait bénéficié la wilaya n'a pas pu voir le jour pour des raisons inconnues. Pourtant, une assiette lui a été réservée à Oued Aïssi. Mais après plusieurs années d'attente, cette dernière a été transférée pour servir d'assiette à une gare intercommunale.