Bonne nouvelle pour les adeptes du transport par câble et visiteurs de la capitale de l'ouest du pays, Wahrane El Bahia. Le téléphérique d'Oran sera, tel que prévu, réceptionné avant la fin du premier semestre 2022. «Le projet, en chantier, a, jusque- là, atteint les seuils de 55%», a indiqué le directeur local des transports, Tahar Hakkas, ajoutant que «les efforts sont mobilisés pour le livrer avant le début de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue l'été prochain à Oran». Après un arrêt de neuf années, le téléphérique d'Oran sera remis sur câble. La même source a expliqué que «le projet de la réhabilitation et de réparation du téléphérique d'Oran a été relancé». Le chantier est scindé en plusieurs étapes. La première comprend les travaux de génie civil confiés à une entreprise nationale de sous-traitance en charge de la réhabilitation de trois stations par câble aérien. Cette dernière a procédé à leur extension (les 3 stations, ndlr). Il s'agit principalement de la station principale de Hai Nasr à Derb. Elle desservira les hauteurs du Mont Murdjadjo, en survolant le quartier des Planteurs. Pour cela, le projet a nécessité la mise en place de 11 poteaux comme supports aux télécabines, a indiqué Tahar Hakkas. En second lieu, les promoteurs du projet, procéderont à la pose des câbles et la mise en place des équipements nécessaires liés à la finalisation du projet. La rénovation du téléphérique d'Oran aura nécessité la mobilisation de 1,45 milliard DA. Les travaux comportent la réhabilitation et la réparation du téléphérique d'Oran. Ce dernier sera intégré au réseau de transport urbain collectif. Tout en offrant une dimension esthétique à la ville et en donnant accès à des sites paysagers, le réseau assurera la desserte en toute sécurité et garantira le confort aux passagers. Il permettra également la réduction de la forte pression routière observée sur l'axe routier reliant le centre-ville à ce site, le Plateau de Moula Abdelkader dans le Mont Murdjadjo. Ce moyen de transport moderne s'étend sur une longueur de 1 900 mètres. Il est composé de 36 télécabines de 8 places chacune permettant de transporter près de 1 200 passagers par heure. La mise à niveau technologique du téléphérique d'Oran a été annoncée pompeusement. De nouveaux pylônes devaient être installés en remplacement des anciens. L'opération porte sur une rénovation du téléphérique avec l'installation de nouvelles cabines de 8 places au lieu de 6, soit une mise à niveau de haute technologie et non une réhabilitation. Le projet du téléphérique devrait être livré dans un délai ne dépassant pas 15 mois. Une fois réceptionné, il devrait relancer le tourisme et développer aussi les structures d'accueil, notamment pour les Jeux méditerranéens d'Oran.