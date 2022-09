Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a indiqué que «le téléphérique d'Oran sera livré à la fin du mois d'octobre».

Intervenant lors des travaux de la session ordinaire de l'APW d'Oran, il a expliqué que «les essais techniques ont connu une avancée notable en attendant sa mise en exploitation dans les plus brefs délais», soulignant que «sa livraison est tributaire de la mise à plat des plaques des taules dressées sous le bas de la trajectoire de ce moyen de transport par câbles», allusion faite aux bidonvilles érigés à Ras

El Aïn, offrant une image hideuse aux visiteurs, aux touristes et aux utilisateurs du téléphérique ralliant, depuis le centre- ville, le Plateau de Murdjadjou en survolant le quartier de Ras El Aïn et des Planteurs.

Si le wali a fait état de «la nécessité de mettre en place une image reflétant les couleurs chatoyantes de la trajectoire en éradiquant les bidonvilles en question, il en a également accompagné ses propos en indiquant que «les occupants desdits taudis feront l'objet de relogement dans les prochains jours».

À ce sujet, il a annoncé que «plusieurs familles bénéficieront des habitations décentes à l'occasion d'un important programme de relogement qui sera opéré à l'occasion de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale». En panne depuis 15 ans, la remise sur câbles du téléphérique d'Oran a connu un retard très sensible. Prévue à l'occasion des Jeux méditerranéens domiciliés l'été passé à Oran, sa livraison a été ajournée.

Ayant repris la situation en main, les autorités locales sont allés droit dans leur objectif, livrer vaille que vaille ce moyen de transport par câbles, avant la fin de l'année en cours et sommé l'entreprise en charge de sa réhabilitation d'accélérer les travaux. D'autant plus que les «atouts» plaident pour la nécessité d'aller de l'avant dans sa réhabilitation, en plus de l'implication directe du ministère de tutelle ayant réglé le problème de l'entreprise réalisatrice, une société suisse, en lui versant un montant de 147 millions de dinars restés en suspens. Les travaux sont aux dernières retouches. Ces derniers portent sur la réalisation des travaux liés à l'élargissement des trois stations implantées à Hai Nasr à Derb, Hai Si Salah dans le quartier des Planteurs, et le terminal du Plateau de Moula Abdelkader situé sur les hauteurs du Murdjadjou.

Le téléphérique d'Oran sera doté des équipements de haute technologie, à savoir les moyens d'alerte et d'urgences en plus de plusieurs autres innovations. Ce moyen de transport moderne s'étend sur une longueur de 1 900 mètres. Il est composé de 36 télécabines de 8 places chacune permettant de transporter près de 1 200 passagers par heure.

L'opération porte sur une rénovation du téléphérique avec l'installation de nouvelles cabines de 8 places au lieu de 6, soit une mise à niveau de haute technologie.