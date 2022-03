Toujours en chantier, dans les dernières touches, le téléphérique de la ville d'Oran sera livré dans les délais impartis. C'est ce qu'a indiqué la direction des transports de la wilaya, expliquant que «la composante humaine en place vient d'être renforcée par des équipes techniques, afin d'accélérer ses travaux de réhabilitation». La même source a ajouté que «des mesures ont été prises dans ce sens, depuis la semaine dernière». Il s'agit, a-t-on indiqué, de «la mobilisation des équipes techniques et de l'augmentation du nombre de travailleurs soumis à des rotations H24, afin que le projet soit réceptionné à la fin du premier semestre de cette année, soit avant le coup d'envoi de la 19ème édition des Jeux méditerranéens de l'été prochain». Le ministère de tutelle a levé, a-t-on précisé, toutes les contraintes administratives et financières de l'entreprise étrangère chargée du projet portant réhabilitation et modernisation de trois stations situées à Haï En Nasr (ex-Derb), Haï Si Salah (ex- les Planteurs) et les hauteurs du mont de Murdjadjo, avec son extension, la construction de 11 pylônes porteurs de cabines, la pose des câbles et l'installation des équipements. Le coût de l'opération est de 1,47 milliard de dinars. Le taux de réalisation des travaux, confiés à une entreprise suisse, a dépassé les 55%. Ce moyen de transport moderne, qui s'étend sur une longueur de 1 900 mètres totalisant 36 télécabines de huit places chacune, permettra le transport de près de 1 200 passagers par heure. La réhabilitation et la modernisation de ce téléphérique permettra aussi de désengorger la circulation que connaît Oran, d'assurer le déplacement des citoyens et des touristes, du centre-ville vers les hauteurs du mont de Murdjadjo dans les meilleures conditions possibles, en profitant des paysages pittoresques et de décongestionner le chemin menant vers ce site. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour la livraison du projet avant le début de la 19e édition des Jeux méditerranéens, a-t-on affirmé, soulignant qu' «il n'y a pas lieu d'accuser un quelconque retard de plus dans le parachèvement des travaux, étant donné que la tutelle vient de lever toutes les contraintes pouvant entraver le parachèvement du chantier». Le maître d'oeuvre, soit la direction des transports d'Oran, a chargé l'entreprise réalisatrice des travaux liés à l'élargissement des trois stations implantées à Haï En Nasr à Derb, Hai Si Salah dans le quartier des Planteurs, et le terminal du plateau de Moula Abdelkader situé sur

les hauteurs du Murdjadjo. L'entreprise suisse est «sommée» d'accélérer les travaux, en redoublant d'efforts, tout en procédant au confortement de ses effectifs. Pour ce faire, la direction des transports a jugé utile de mettre en place des commissions spéciales chargées de poursuivre les différents rounds de la réalisation dudit projet, jusqu'à sa livraison finale. Ces mêmes commissions établiront des rapports quotidiens axés essentiellement sur la cadence des travaux.