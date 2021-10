C'est une histoire qui devrait pousser les responsables à ouvrir l'oeil et le bon, en ce qui concerne les us et coutumes des juridictions réparties çà et là à travers le territoire national. C'est un monsieur apparemment bien sous tous rapports qui nous a raconté cette anecdote, car il estime que le coupable de cette entorse à la déontologie, est peut -être assuré d'une impunité qui ne dit pas son nom, mais qui dévoile toute l'hypocrisie de certains responsables de la justice! Le monsieur s'assure d'abord de l'anonymat avant de commencer le récit de sa mésaventure, et d'espérer que cette information tombe sous l'oeil intéressé de l'Inspection générale. Il s'éponge le front avant de débiter, sur un ton triste et catastrophé ce qui suit: «J'ai demandé à être reçu par le procureur de la République de la localité où je réside, pour déposer une plainte contre quelqu'un qui m'a escroqué et m'ignore en échappant à tous les rendez-vous pourtant fixés par lui! Seulement, à la dernière seconde, je décidai de ne pas annoncer que je venais de la part de Mohamed R. mon beau-frère qui est magistrat de la même promo que mon hôte. Après une attente exaspérante, je fus invité à entrer au bureau du parquetier qui me reçut chaleureusement et écouta mon récit sans prendre note de ce que je racontais. Gêné et embarrassé, j'attendis à ce qu'il prit le téléphone et appeller sa collaboratrice. A ce moment, j'aperçus dans le coin gauche du bureau, un porte- manteau sur lequel étaient accrochés, outre un parapluie, un sac de voyage et un... tapis de prière! J'étais rassuré puisque c'était là le signe que j'étais dans un bureau d'un magistrat... pieux! Mais voilà que le procureur prit le téléphone et engagea une discussion autour d'un sujet qui n'avait rien à voir avec mon problème. Quand il eut fini son coup de fil, il enchaîna sans entrée en matière:«Il me faut impérativement trouver une importante somme pour pouvoir payer le plombier qui a fini de placer le chauffage central!» J'étais bouleversé devant cette allusion! Il a osé! Il a essayé et échoué, car il est mal tombé. C'est alors que je vis rouge et pensais que Mohamed avait une autre opinion de lui. J'ai décidé de ne pas en parler à mon beau-frère et je pris la résolution de régler ce problème à ma manière. Je regardai dans les yeux le magistrat et lui dis, embarquant le sieur, qui ne s'attendait visiblement pas à ma sortie: «Monsieur, je rentre chez moi sans avoir pu régler mon problème, mais auparavant, je vous prie de me remettre le tapis que vous exhibez, en guise de poudre aux yeux. Et svp, sans faire d'histoire, donnez-moi le tapis qui sera en ‘'liberté'' chez moi! De retour à la maison, je fis la prière du Maghreb sur le tapis du corrompu, histoire de le laver des souillures des sales habitudes!»