Le pain ordinaire, très peu ou pas du tout consommé, sera fabriqué par obligation et sera vendu uniquement dans les boulangeries. C'est la précision apportée par les boulangers à Bejaïa. Une précision de taille sachant qu'au final, l'augmentation du pain est réelle depuis avant- hier. La baguette de pain est cédée à 15 DA, aussi bien dans les boulangeries que les magasins d'alimentation (épiceries et supérettes). Les boulangers de Béjaïa, réunis, mercredi dernier, se sont contentés d'augmenter uniquement le prix du pain amélioré, à savoir le pain complet et le pain à base de semoule, qui passeront de 15 à 20 DA pour le prix du détail, quant à la vente en gros, les boulangers ont fixé le prix de la baguette à 13 et 18 DA. En revanche, les boulangers de Béjaïa ne livreront plus le pain normal aux commerçants et aux supérettes. Celui-ci sera vendu uniquement dans les boulangeries, a confirmé Noureddine Hadjout membre du rassemblement des boulangers autonomes de la wilaya de Béjaïa. À la question de savoir si la décision vise à récupérer la marge cédée aux commerçants et autres magasins d'alimentation pour améliorer le revenu du boulanger, notre interlocuteur s'est montré catégorique «il faut déjà savoir que le pain normal de 250 gr, qui est composé de farine, d'eau, de levure et de sel, est peu ou pas du tout fabriqué, ces dernières années, en raison de sa maigre qualité. Si aujourd'hui, nous le fabriquons c'est uniquement par contrainte imposée par les services de la DCP et dans la plupart des cas, il n'est pas vendu». Il soulignera qu' « une autre qualité de pain ordinaire auquel on ajoute un améliorant, existe et c'est le prix de cette dernière qui sera porté à 15 DA». En définitive, seul le prix de la catégorie de pain peu commercialisée et peu consommable ne connaîtra pas de hausse. Toutes les autres catégories connaissent une hausse d'au moins 50%. Le pain vendu habituellement à 10 DA est passé à 15 DA, confirme ce commerçant du quartier Nacéria, affirmant n'avoir jamais vendu de pain ordinaire non amélioré, car les ménages ne l'achète plus depuis des années, en raison de sa qualité qui laisse à désirer. Il est utile de rappeler que la commission des boulangers de wilaya de Béjaïa avait décidé de revoir à la hausse les prix du pain sans apporter les précisions nécessaires. Face aux répercussions que cette décision peut induire sur leur activité, dont notamment la menace de sanction brandie par l'Association nationale des commerçants et artisans (Anca) et les services de la DCP, les boulangers ont vite trouvé le subterfuge pour échapper aux menaces en précisant le maintien du prix initial de la catégorie de pain, dit ordinaire, et l'augmentation du prix des autres catégories. Si les boulangers décident de vendre eux-mêmes cette catégorie de pain dont le prix est maintenu à 10DA, c'est parce qu'ils savent pertinemment qu'il ne sera pas vendu. Ils fabriqueront de petite quantité juste pour échapper aux contrôles, commente ce commerçant de la rue de la Liberté. La hausse du coût de fabrication du pain amélioré et complet trouve sa raison d'être dans l'augmentation des prix de la semoule blanche de près de 33%, et ceux des autres ingrédients entrant dans la production de cet aliment de large consommation. Cette volonté de revoir à la hausse le prix de la baguette de pain était parti de la capitale, avant que d'autres wilayas lui emboîtent le pas. «Plus de 15% du pain produit au niveau de la wilaya soit, pas moins de 150 000 baguettes sont quotidiennement jetées dans les poubelles», indiquait un responsable des boulangers sur les ondes de la radio locale.