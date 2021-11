Après trois scrutins consécutifs tenus dans des conditions de tension, le scrutin des locales se présente différemment et ce n'est pas le bon déroulement de la campagne qui va nous contredire, même si celle-ci a été terne et insipide. En effet, l'absence d'incident et son déroulement serein augurent d'une participation citoyenne dans des proportions différentes entre une région et une autre.S'agissant d'un scrutin local, qui concerne directement la gestion du cadre de vie et de l'économie locale, les habitants de Béjaïa, qui ont pour habitude un esprit abstentionniste, seront plus nombreux à se rendre aux urnes comparativement aux trois précédentes élections durant lesquelles on avait enregistré moins de 2% de participation. D'où la question qui taraude l' esprit des candidats des différentes listes en lice pour les locales qui se tiennent aujourd'hui. Les électrices et les électeurs iront-ils faire leur choix dans les isoloirs. Ils ne seront certainement pas nombreux, mais ils iront quand même, explique ce professeur de l'université de Béejaïa. si on considère les militants des partis politiques en lice et les membres des familles des candidats ainsi que leurs amis et proches. Le chiffre de la participation sera revu à la hausse, estime notre interlocuteur qui met en avant aussi l'esprit local de ce genre de scrutin où le «villagisme» et le tribalisme dominent les motivations des électeurs. Dans les communes montagneuses, il est de tradition que le village d'où sortira le prochain président de l'APC, en tirera des dividendes. Ceci motivera les villageois à aller aux urnes. Le même état d'esprit anime l'ensemble des habitants des différents villages de chaque commune. Les couleurs politiques importent peu dans ces contrées montagneuses, tout comme d'ailleurs, dans les villes. La liste qui gagnera sera celle qui aura misé sur un bon candidat issu d'un village ou d'un quartier peuplé Pour toutes ces raisons, de nombreux observateurs de la scène politique locale n'écartent pas une participation plus accentuée lors de ce rendez-vous électoral qui parachève le renouvellement des institutions élues de la République. Quand bien même la campagne électorale n'a pas connu de suivi et d'intérêt auprès des électeurs, il reste que celle-ci n'est pas forcément l'indicateur précis quant au taux de participation. Le discours développé par les candidats n'a franchement pas évolué comparativement à celui des scrutins du genre. Les promesses faites ne sont pratiquement jamais tenues dans la sens où le candidat élu ne trouvera mieux que de se plaindre des blocages de l'administration. Ce sempiternel constat pousse les électeurs à ne pas trop s'embrouiller avec les promesses sans lendemain.