La stabilité du secteur de l'éducation est l'une des priorités de la nouvelle directrice de l'éducation de la wilaya de Béjaïa. C'est la conviction par les membres du syndicat Snadep à l'issue de la rencontre qu'ils ont tenue avec la directrice de l'éducation de la wilaya de Béjaïa. Dans un communiqué qui nous a été transmis; hier, les syndicalistes se sont montrés satisfaits de la volonté affichée par la directrice de tutelle pour garantir la stabilité du secteur et réussir la prochaine rentrée scolaire 2022/2023. « La directrice de l'éducation de la wilaya, fraîchement installée, organise une série de rencontres avec les différents syndicats pour dénouer et débattre des problèmes dont souffre le secteur», écrit le Snadep, avant d'aborder la teneur de la réunion de travail dans le détail.

Le syndicat des directeurs des écoles primaires Snadep s'est donc entretenu avec la directrice en présence de tous les chefs de services pour aborder une plateforme de 24 points dans un climat de sérénité et de rigueur. Des points dont la majorité était liée au bon fonctionnement des établissements scolaires. Il s'agit, notamment de la nécessité de finaliser les travaux en cours dans les établissements scolaires du primaire avant la rentrée scolaire. Il a été question également de la répartition équitable des adjoints d'éducation, l'éradication de la culture de la mutation d'office en faisant fi de la réglementation, la révision du barème du mouvement de fin d'année pour mettre fin à toute interprétation, la régularisation des indemnités des fonctionnaires, l'octroi d'un siège au syndicat Snadep et surtout mettre fin aux dépassements de certains maires a l'encontre des directeurs.

«La directrice a été a l'écoute en promettant de prendre en charge tous les points évoqués», précise le Snadep dans son document, soulignant que «de son côté, le premier responsable du Snadep majoritairement représenté au niveau de la wilaya Samir Baba Aïssa a affirmé que «son syndicat a enregistré des avancées significatives», déclarant avec engagement que «son syndicat ne ménagera aucun effort pour faire de notre école un lieu de savoir-faire, savoir être et savoir devenir». Le transfert de la gestion des écoles primaires au ministère de l'Éducation ne sera pas effectif pour la rentrée prochaine, indique un membre du Snadep. Le dossier est déjà ficelé; Il ne manque que la signature des plus hautes autorités du pays, précise-t-on encore concernant ce sujet, qui reste une revendication de longue date, soulevée par les directeurs des écoles primaires et les enseignants devant les manquements et les insuffisances nées de la gestion approximative des collectivités locales, selon les directeurs des écoles primaires. C'est en fait le résultat de la méconnaissance des textes régissant la gestion des écoles primaires par les communes, précise Mohand Arezki Bourdjil, directeur d'une école primaire et membre du Snadep.