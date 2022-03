Dans un dernier sursaut pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation du secteur du bâtiment, et redoutant un effondrement grave, l'Association générale des entrepreneurs algériens, a adressé au président de la République ses préoccupations et ses recommandations, expliquant qu'elle a arrêté «un certain nombre de recommandations à même de permettre aux entreprises algériennes de s'adapter au contexte économique national qui est en mutation rapide et profonde en Algérie. L'ensemble de ces revendications vont, améliorer les capacités de ces entreprises sur les plans, organisationnel, gestion, production et de productivité. En ajoutant des domaines tels que la connaissance, la maîtrise des marchés et le marketing».Un appel au secours qui découle d'un constat hautement négatif, et ce en dépit des mesures d'accompagnement mises en place par l'Etat dans le cadre du soutien aux entreprises affectées par la crise sanitaire. Pour l ‘Agea la situation de milliers de travailleurs, et d'entreprises risque de se détériorer considérablement si l'Etat n'intervient pas dans les plus brefs délais. À travers cette approche, elle préconise de redonner un meilleur ancrage économique, pour les entreprises activant dans le bâtiment, et une révision profonde des conditions et des règles de fonctionnement du secteur. À ce tie, et parmi les propositions les plus importantes émises, l'Agea propose d' «organiser dans les meilleurs délais possibles les 4emes Assises nationales du Btph pour relancer la renaissance du secteur,celles-ci parrainées par Son Excellence Monsieur le président de la République afin de ressortir à travers les ateliers spécialisés (Code du commerce, Code d'investissement,Code des marchés publics et le Code du travail), les meilleures propositions et solutions». Une première action d'une importance capitale pour le secteur, dans la mesure où elle va permettre d'établir un état des lieux, et de définir les traitements adéquats, et les moyens pour redresser la situation. entre autres propositions, l'Agea préconise également « la prise en charge des surcoûts liés au Covid-19 par l'annulation des charges fiscales et sociales des deux exercices 2019/2020/2021, la mise en place d'un véritable mécanisme d'incitation à L'investissement local grâce au plan de relance, un plan massif de rénovation de consommation énergétique des bâtiments, le retour à un taux réduit de TVA à 7 o/o pour l'ensemble des travaux, et la dépénalisation (fiscale et parafiscale) des entreprises du secteur du Btph par rapport à la conjoncture actuelle du pays 2019/2020/2021». Il faut dire quu'il s'agit d'un chantier qui risque de prendre beaucoup de temps, du fait que plusieurs actions seront à mener simultanément pour permettre au secteur du Btph de sorti de son marasme, et reprendre sa place dans l'économie nationale. Il s'agit, également, de s'aligner et de s'adapter aux nouveaux mécanismes de gestion qui visent un renouveau économique et social, notamment après le renouvellement des institutions et des mécanismes. C''est dans cette optique que les recommandations de l'Agea ont, également, porté sur son «inclusion dans les commissions de wilayas, l'ttribution d'un siège permanent au niveau de chaque commission nationale et wilayale, chargée des marchés et de l'investissement en rapport avec le Btph, et mettre en place un mécanisme au titre de concessions ou tout autre mécanisme assimilé, pour la mise à disposition de zones d'activité du Btph par wilaya».