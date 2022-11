Quand on vous écrivait il n'y a pas si longtemps, que la génération de jeunes magistrats, celle qu'on nomme affectueusement «whats App», «Tweeter» et autres «Facebook», «Messenger», arrivait à toute vitesse, vers le pupitre et le prétoire, nous n'étions pas loin de la vérité. Connaissant parfaitement leurs devoirs et leurs droits, les jeunes magistrats savent aussi, que la primauté revient en matière de justice rendue, aux seuls juges du siège qui sont, normalement, oui, normalement, indépendants, à moins d'être des gens faibles devant une autre autorité que la leur, exhibée par la Constitution, ou d'avoir de la «nourriture avariée dans la panse». Eh bien, figurez - vous qu'il y a quelque temps, les justiciables de passage au tribunal de Sidi -M'hamed-Alger, ont assisté, bouche bée, à un «show» de la part d'une jeune procureure à l' encontre d'un commissaire de police, coupable, selon des témoins qui traversaient les couloirs de la bâtisse, d'un impardonnable dépassement professionnel. On ne saurait vous raconter exactement de quoi retournait le «dépassement», mais ce qui est sûr, c'est qu'un problème avait eu lieu entre les deux membres d'une même famille: une magistrate «debout» et un commissaire de police! La hiérarchie l'emportait sur toute autre considération! Pour rappel pour ceux qui ne le savaient pas, un membre du parquet, est, selon la loi, le chef de la police judiciaire, du coin. C'est pourquoi, l'eng... née du dur savon passé par la magistrate, que nous avions vécu, en direct-live, fut exceptionnelle et mémorable. Sincèrement, en fouillant au plus profond de notre cervelet, nous n'avons pas souvenir d'un tel fait, alors que, par contre, nous avons déjà, vécu dans le passé, le phénomène inverse. Oui, des policiers malmenant des magistrats si faibles, que toute tentative de résistance, était nulle devant des flics si forts, qu'en face, les magistrats se firent si petits, que de simples flics, devenaient terribles! Cet incident vient rappeler l'histoire de la «gazelle» qui a fait trembler le tigre! En effet, la procureure a si bien crié en direction du commissaire, son légitime courroux, que les gens se demandaient qui était qui! Eh, oui, c'est éreintant et meme risqué, de construire l'Etat de droit! M'enfin! Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas?