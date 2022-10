La campagne «Octobre rose» bat son plein à Béjaïa. Pour sensibiliser, informer et encourager les femmes à se faire dépister contre le cancer du sein et de l'utérus, des initiatives sont prises depuis le début du mois à travers les structures sanitaires de la wilaya. C'est dans ce cadre que l'Etablissement public de santé de proximité de Sid Ali Labhar, le grand quartier de la périphérie est de la ville de Béjaïa, accueille depuis trois jours des femmes pour se faire dépister volontairement. Cette dame qui venait de déposer ses deux enfants à l'école primaire jouxtant la salle des soins avance à pas lents. « J'ai entendu parler de cette campagne alors j'ai décidé d'en profiter d'autant plus que je n'ai jamais consulté à ce sujet», nous dit-elle d'une voix basse qui marque son appréhension. À l'entrée, une infirmière accueille cette quarantenaire et engage directement avec elle la discussion, une manière de la rassurer. Dans la salle d'attente, une dizaine d'autres femmes jeunes et moins jeunes attendent patiemment leur tour. «L'objectif de cette campagne est de détecter la maladie de manière précoce afin d'éviter le développement de métastases», explique le personnel médical mobilisé à cet effet. Le dépistage du cancer du sein se fait via une mammographie de dépistage, autrement dit une radiographie des seins. Mais avant, les praticiennes n'omettent pas de rappeler les bons gestes, notamment la palpation. Un geste faisable même à domicile et quotidiennement. Mais l'examen médical permet de déceler des tumeurs de très petite taille, bien avant que celles-ci ne soient palpables ou ne se manifestent par d'autres symptômes. «La mammographie de dépistage est conseillée tous les deux ans dès l'âge de 26 ans et dans notre pays cet examen est gratuit tout au long de l'année dans les différents établissements sanitaires», explique le chef de service. Cette maladie est la première cause de décès chez la femme. Environ 80% des cancers du sein sont diagnostiqués après l'âge de 50 ans, souligne un praticien de la région de Sidi Aich. Pour ce dernier, «le diagnostic précoce d'un cancer favorise un traitement efficace et augmente les chances de guérison du patient». La wilaya de B&jaïa enregistre, annuellement, des centaines de cas positifs au cancer avec une prédominance du cancer du sein. Dans le cadre de cette campagne, il est prévu également des rencontres de sensibilisation et d'information sur la nutrition et la diététique. Il s'agit d'informer la gent féminine sur les meilleures manières de s'alimenter et d'alimenter sa progéniture pour un corps sain et surtout fort pour se prémunir des différentes maladies possibles. La direction de la santé de la wilaya de Béjaïa organise régulièrement des campagnes de dépistage au profit des femmes habitant dans des zones rurales, comme Akfadou, Chemini, Kendira et Féraoune. Une ambulance avec une équipe pluridisciplinaire, composée d'un médecin généraliste, d'un oncologue, d'un psychologue, d'un radiologue et d'une sage-femme, sillonne différentes zones de la wilaya pour dépister les cancers du sein et du col de l'utérus chez les femmes rurales. De ce fait, ces femmes sont épargnées par les déplacements coûteux. Cette campagne se poursuivra un peu partout jusqu'à la fin du mois, indique le responsable de la DSP qui rappelle que les femmes peuvent se faire dépister tout au long de l'année et cela gratuitement.