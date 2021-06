L'histoire du téléphérique de Béjaïa ne veut pas connaître son épilogue. Depuis le temps qu'on parle de ce projet, rien n'est venu redonner espoir de le voir un jour se concrétiser sur le terrain. Pour une ville touristique qui dispose de sites fortement convoités, le téléphérique reste déterminant pour le développement de l'atout principal de la ville de Bejaia. En 2016, 3,6 milliards de dinars étaientt le budget dégagé par l'Etat pour la réalisation de l'un des rêves béjaouis: un téléphérique qui reliera le «camp inférieur» (Leqhmis) au fort Gouraya en passant par le plateau de l'Amimoun et le plateau des ruines. Son délai de réalisation par les entreprises Poma (France) et Bapiva (Algérie), projet géré par l'EMA, entreprise du métro d'Alger était arrêté à 28 mois, c'est 2 ans et demi. Théoriquement, il serait déjà livré et opérationnel. Il n'en est rien à ce jour. Pourquoi? La question restera posée encore dans les années à venir. Autant les politiciens que ceux qui ont la charge de réaliser ce projet, se soucient peu du développement de la région. Et des exemples comme celui-là existent à la pelle. À Béjaïa, un bureau d'études suisse auquel avait été confiée la tâche, avait entrevu le tracé de l'itinéraire ainsi que les deux sites devant abriter les deux gares (départ et arrivée-terminus). Le départ était prévu au début des années 1980 déjà! à Sahet Ifri (Camp inférieur-Leqhmis), depuis des années «vacante». Djebel Khelifa (Bois sacré), juste en face de cette place surélevée, devait être ainsi «survolé» par ce moyen de transport aérien comme première étape avant de grimper de plus en plus haut jusqu'à atteindre le fort Gouraya où pourrait être aménagée la gare-terminus. À l'époque, il avait également été annoncé, par le wali de Béjaïa, que le projet de lancement d'un tramway dans la capitale des Hammadites est désormais «une autre réalité», projet confié à un bureau d'études espagnol...Rappel historique: le tout premier téléphérique, destiné au transport aérien de voyageurs,(dit «ascenseur de montagne»), fut inauguré un 24 juillet 1908, imaginé par Wilhelm Feldmann et réalisé par la société Von Roll. Tant de projets, fort bénéfiques pour le tourisme local et national, n'ont à ce jour pas vu le jour. On n'en est même pas au stade de lancement. Auquel cas l'espoir serait toujours permis. Ce sont autant de rêves oubliés. Il faut dire que la préoccupation est ailleurs. Les élus locaux et principalement ceux qui ont eu à gouverner la wilaya, des années durant, se sont occupés beaucoup plus des affaires politiques que du développement. Si l'Etat a fait son devoir en dégageant les enveloppes nécessaires, ceux qui sont censés suivre et concrétiser ces projets sont restés en décalage avec la réalité. La politique n'est pas toujours allée dans le sens des aspirations de la société. À voir où on en est aujourd'hui, on comprend vite d'où vient la faille.