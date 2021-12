Omar A. G. inculpé de tentative de viol, est tout confus d'avoir aperçu, au moment où la juge refusait de lui octroyer la liberté provisoire, à l'arrière de la salle d'audience une poignée de jeunes voisins venus assister au procès du copain de quartier. Omar avait une envie folle de se voiler la face, rien que pour cacher à ses connaissances ce que tout le monde savait déjà. Il faut vite préciser que radio trottoir s'étant occupé de venir en renfort aux réseaux sociaux qui amplifièrent l'affaire allant jusqu'à évoquer le viol proprement dit. Or, l'inculpation n'a jamais parlé de viol, mais de tentative, seulement! Peut -être que ces mauvais esprits, étaient partis du fait, qu'en droit, «l'intention, valait l'action»! Mais ici, on n'a pas encore abordé le procès. Il a eu envie, mais c'était fait, les proches, voisins et amis étaient là, imperturbables et surtout curieux de connaître l'amer épilogue. La juge appelle les parties au procès et elle est visiblement décontractée juste de quoi dégeler l'atmosphère morose créée par l'acte du petit apprenti - violeur, qui était franchement et bestialement, effarouché par le regard lancé de loin par le jeune parquetier décidé à veiller à la rigoureuse application de la loi! Pour ce qui est de la tentative de viol, fait prévu et puni par l'article 330, du Code pénal, la loi est claire. Le petit et frêle inculpé est au centre alors que la victime se tient assez loin du voisin par dégoût, et nous pouvons signaler, la présence même d' un policier costaud en uniforme, qui tient à l' oeil les parties en présence, car, on ne sait jamais ce qui peut mettre «out» l' inculpé et la victime. Oui, on ne sait jamais... Un mauvais coup peut partir à n' importe quel moment des débats... D'ailleurs, ne dit-on pas que la vengeance est un plat qui se mange froid! N'est-ce pas? Mais ceci est de la pure et inventive science-fiction, pour ce qui est de la vengeance!