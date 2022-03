L'ouverture des marchés solidaires (Errahma) en prévision du mois sacré de Ramadhan au niveau des communes de la wilaya de Béjaïa est au centre des préoccupations des autorités communales et de wilaya. Mais avant de prendre une décision quelconque, le chef de l'exécutif a estimé nécessaire de s'enquérir de visu de la situation des marchés déjà existants dans la commune de Béjaïa. D'où cette visite inopinée au marché de proximité de la ville de Béjaïa, soit le marché d'Al-Asr, qui ouvre ses portes chaque après-midi. Lors de son inspection du marché des fruits et légumes, le chef de l'exécutif était accompagné du président de l'Assemblée populaire communale de Béjaïa, du directeur ses services agricoles, du commerce et de l'administration locale. Une délégation de coordination à même d'évaluer la situation et de prendre des décisions qui conviennent. Le wali a «instruit les responsables concernés de dégager des places et des espaces pour la mise en place de marchés solidaires en prévision du mois sacré de Ramadhan», indique le communiqué de la cellule de communication de la wilaya. Mois de consommation par excellence, le Ramadhan pointe du nez et c'est sans doute pour cette raison que l'on se presse et l'initiative des autorités de wilaya et de la commune visent «à permettre aux citoyens d'avoir à leur portée des denrées alimentaires générales, des légumes et des fruits à des prix raisonnables», ajoute-t-on dans le même communiqué.

Dans le détail, ces marchés solidaires présenteront divers produits largement consommés et demandés par les citoyens, tels que les denrées alimentaires générales, les légumes, les fruits et les viandes, à des prix abordables et raisonnables. Dans le cadre de la lutte contre les spéculateurs, à l'origine de la flambée des prix, ces marchés solidaires arrivent à point nommé pour alléger un peu la souffrance des consommateurs.

Diverses mesures préventives sont mises en place pour éviter les abus au niveau des marchés et des biens proposés. Ces préventions se traduiront par l'envoi des équipes de contrôle de la qualité afin d'assurer la santé du citoyen pendant le mois de Ramadhan. Les pouvoirs publics comptent sévir et tout dépassement en la matière sera puni sévèrement. Les dernières mesures prises au plus haut niveau de la hiérarchie étatique sont suffisamment persuasives.