Les accusés et inculpés du dossier «Sonatrach» sont épuisés moralement, après le 5ème report de l'affaire, par Naïma Dahmani, la jeune présidente du tribunal criminel d'Alger, jeudi dernier.

Le renvoi est intervenu, après que l'un des avocats de Med Meziane, l'ancien P-DG de Sonatrach, eut informé le tribunal criminel de l'indisponibilité (définitive???) de l'accusé, pour raison de santé défaillante. Même, Rida, un des deux fils, lui aussi, accusé, répondit aux juges, du banc, que son paternel était vraiment dans un mauvais état. C'était parti pour encore une fois vers un 5ème renvoi, au grand dam du reste des accusés éreintés, par tous ces va-et-vient, à la limite déstabilisants! C'est alors que la juge décida d'une délibération pour trouver une autre date, avant la fin de l'année 2022, et en finir une bonne fois pour toutes, avec ce dossier qui a commencé en été 2009!

D'ailleurs, Mme Mihoubi, l'unique femme poursuivie dans cette affaire avait pensé, haut, juste après la sortie de la composition criminelle pour la mise en examen, du renvoi, en laissant s'échapper une phrase qui en disait long, sur l'état d'esprit de la dame: « C'en est trop! 13 années et quatre mois de souffrances, de sanglots, de douloureux déplacements, de parlotes et de répliques, font que je suis, comme tous les accusés, à bout!» Elle venait de se faire la porte-parole des gars qui ont beaucoup donné de très bonnes choses à Sonatrach, mais que les aléas de la vie, ont rendus, plutôt aigres, et surtout, amers!

De l'autre côté de la salle, un groupe de vieux avocats, tuait le temps, en attendant la date du procès, qui ne se fera trop attendre puisque Dahmani, revint dans la salle, avec, comme date retenue, le jeudi 8 décembre 2022, avec aussi l'espoir que ce sera honnêtement, le dernier report de ces débats qui traînent en longueur!

Oui, ce procès qui a drainé en février 2016, des caméras-tv, des journalistes de quatre coins de la planète, des curieux aussi, est en train de passer dans la quasi-indifférence, car tout le monde a compris qu'il ne restait qu'une formalité à passer, point final! Ce serait une bonne aubaine à saisir, pour que les pauvres accusés, puissent passer enfin à autre chose.