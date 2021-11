La cour d'Alger a reporté, hier, le procès en appel des jugements de première instance prononcés contre l'ancien directeur de la résidence d'Etat «Sahel», Hamid Melzi et ses coaccusés, au 28 novembre, pour absence de la défense. L'enrôlement de cette affaire coïncide avec la grève des avocats, en réponse à l'appel de l'Union nationale de l'ordre des avocats, qui avait décidé, mercredi dernier, de boycotter l'activité judiciaire pendant un jour, devant toutes les juridictions et les établissements pénitentiaires. Ce boycott intervient pour contester la loi de finances qui prévoit deux articles imposant un nouveau régime, fiscal aux avocats, d'après un communiqué de l'Union. Pour rappel, le pôle économique et financier près le tribunal de Sidi M'hamed, a condamné l'ex-directeur général (DG) de la résidence d'Etat «Sahel», Hamid Melzi, à une peine de 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de DA, dans une affaire de corruption où sont poursuivis d'autres responsables, dont les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.