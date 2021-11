Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda (Alger) a décidé, hier, de reporter le procès du terroriste Zerkane Ahcène dit «Abou Dahdah» et de 45 autres prévenus poursuivis pour délits liés à l'activité terroriste, à la fin de la session pénale en cours, qui devra être clôturée le 12 décembre prochain. Ce report du procès intervient en raison du boycott de l'audience par les avocats. Les accusés sont poursuivis pour adhésion à un groupe terroriste armé, détention d'armes de guerre de 4e catégorie et de produits explosifs ainsi qu'homicide volontaire, avec préméditation. Pour rappel, le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda avait condamné, lundi dernier, le terroriste Ahcène Zerkane dit «Abou Dahdah», qui a été capturé par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) près de la commune d'El Ancer, à Jijel, à une peine de 20 ans de prison ferme avec privation de ses droits politiques et civiques, pour délit d'adhésion à un groupe terroriste et port d'armes de guerre, sans autorisation.

La même juridiction a prononcé, dans le cadre de l'action civile, un dédommagement d'un million de DA au profit des victimes, avec rejet de la requête du Trésor public, car non fondée.