La forêt Erich est l'un des endroits les plus prisés par les Bouiris, elle est limitrophe de la ville, donc facilement accessible. Les autorités de la wilaya ont pris conscience de l'utilité publique et le confort quotidien que pourraient procurer ces bois pour les citoyens, alors vint l'idée de l'aménager en site récréatif. Bien avant, Erich était l'endroit idéal pour les sportifs, notamment pour le footing, toutefois le fait qu'il soit isolé et non sécurisé, il était aussi fréquenté par les délinquants. «C'est une forêt de rêves» laissent entendre les familles qui s'y rendent actuellement.En effet, depuis que l'aménagement de cette forêt a commencé, chaque soir on y trouve des dizaines de sportifs, de familles et d'étudiants des cités universitaires. «C'est une décompression du stress de la journée» affirment-ils. Pour rappel, l'entreprise de la wilaya, Nadif: chargée du nettoyage et de la protection de l'environnement a bénéficié de quelques droits d'exploitation dans cette forêt et depuis, elle a pu nettement améliorer les conditions de détente en créant des allées, des boutiques et autres prestations nécessaires.

La forêt Erich, actuellement, est plus que jamais prisée, c'est pourquoi, tous les acteurs en rapport avec la protection de l'environnement, la culture, le tourisme et, notamment le mouvement associatif, se mettent en branle en vue d'en faire un endroit récréatif par excellence au profit des résidents de la ville de Bouira et de toutes ses communes. L'on apprend, pas plus loin que cette semaine, que l'association Héritage d'Algérie envisage, en collaboration avec la direction de la culture, le Parc national du Djurdjura, la Conservation des forêts, la direction de l'environnement, les services de la daïra de Bouira et bien d'autres acteurs, amoureux de la nature et de ce site paradisiaque, projettent de réaliser un programme conséquent durant l'année 2023 au niveau de la forêt Erich. Cela a été discuté lors d'un atelier culturel, le 24 de ce mois de novembre, à la Maison de la culture Ali Zamoum. Ainsi, l'idée est sous le slogan «nous sommes tous interpelés pour la protection de la forêt Erich» avec en perspective «le projet Erich 2023» soulignent les responsables de cette association. Les mêmes responsables de l'association affirment qu'ils ont l'intention de solliciter le wali de Bouira en vue de les accompagner pour la concrétisation de leur projet. Le projet, en fait, consiste en la plantation de 1500 arbustes de palatins dans les allées nues de cette forêt « le plain étant un arbre qui pousse vite, beau et qui offre suffisamment d'ombre» expliquent les différents partenaires de ce projet. Aussi, l'idée de créer des espaces de lecture au milieu de ces bois est prévue, ceci se fera en collaboration avec la direction de la culture. «Comme nous avons créé des espaces de lecture dans les jardins publics, dans les trains et dans les établissements scolaires, nous allons en créer d'autres au niveau de cette belle forêt» laisse entendre Salima Gawa, la directrice de la culture, tout en précisant que ce genre d'espaces contribuent énormément à inculquer l'esprit de la lecture chez nos enfants. Enfin, le projet «Erich 2023» tel qu'il a été expliqué par ses initiateurs ne peut que rendre plus belle la vie dans la forêt d'Erich. C'est une aubaine pour les familles en vue de se détendre et prendre de l'air frais, sachant que le volet sécuritaire est parfaitement assuré par les différents services compétents, l'on assiste souvent à des opérations coup de poing effectuées par des policiers et des gendarmes,notamment dans la forêt Erich.

Tout le soutien devrait être accordé à ces bénévoles. En effet, avec le soutien des pouvoirs publics, et la détermination des citoyens et du mouvement associatif toutes les contraintes seront surmontées. D'autant plus que cette association qui s'engage à prendre en charge cette forêt a déjà prouvé son efficacité, elle a par le passé effectué diverses activités en collaboration avec divers secteurs. L'on cite le Parc national du Djurdjura, la jeunesse et les sports, la culture etc.

Les activités étaient toutes réussies, c'était entre autres, des campagnes de nettoyage de l'environnement, des campagnes de boisement, des journées d'études sur la faune et la flore et enfin des formations de guides touristiques de montagne.